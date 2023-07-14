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Лайфхаки для заморожування кропу та петрушки на зиму

14 липня 2023 18:50
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Як найкраще зберегти кріп на зиму
Свіжої зелені. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Здавалося б заморожування зелені на зиму досить просте заняття. Але все ж таки є кілька лайфхаків, які допоможуть зробити цей процес швидшим і зручнішим у подальшому використанні зелені.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Як найкраще зберегти кріп на зиму

Спершу необхідно ретельно промити кріп. Далі слід змити весь бруд і пісок, якщо вони є. Далі залийте кріп водою, можна додати трохи солі та оцту. Таким чином, можливі шкідники, такі як попелиця або інші комахи спливуть на поверхню.

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Кріп у пакеті. Фото: Freepik

Далі розкладіть рушник із натуральної тканини, викладіть весь кріп і накрийте ще одним рушником, щоб увібрати вологу. Далі візьміть ще один сухий рушник і вже розкладіть на нього всю зелень. Кріп повинен добре просохнути, інакше під час заморозки на ньому утворюється лід і вся зелень злипнеться між собою.

Наступне, що необхідно зробити, це підготувати спеціальні пакети для заморожування, найкраще щоб вони були щільними або пластикові контейнери.

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Свіжої зелені. Фото: Freepik

Коли весь кріп добре просохне, дрібно поріжте його і розкладете в ємності для заморозки.

Чи можна заморозити на зиму петрушку

Петрушку потрібно перебрати та видалити жовті та підсохлі частини. Далі необхідно петрушку ретельно промити і добре просушити, як і кріп.

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Нарізану зелень. Фото: Freepik

Коли петрушка добре просохне, а висохне вона швидше, ніж кріп, оскільки має більші листки.

Дрібно наріжте петрушку та розкладіть у ємності для заморожування.

Ще один спосіб підготувати петрушку на зиму

Чисту висушену петрушку відправте сушитися на місце, куди не потрапляють прямі промені сонця. Можна її накрити тонкою тканиною, яка добре пропускає повітря, але захищатиме від комах. Сушити петрушку потрібно 3-4 дні.

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Свіжої зелені. Фото: Freepik

Висушену петрушку перекладіть у скляні банки чи пластикові контейнери. Таку петрушку можна зберігати не в морозилці, а просто в холодильнику. Така петрушка зберігатиметься всю зиму.

Раніше ми писали про лайфхаки, які допоможуть довго зберігати зелень у холодильнику.

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