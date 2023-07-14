Лайфхаки для заморозки укропа и петрушки на зиму
Казалось бы заморозка зелени на зиму довольно простое занятие. Но все же есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать этот процесс быстрее и удобнее в дальнейшем использовании зелени.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Как лучше всего сохранить укроп на зиму
Сперва необходимо тщательно промыть укроп. Далее следует смыть всю грязь и песок, если они имеются. Далее залейте укроп водой, можно добавить немного соли и уксуса. Таким образом возможные вредители, такие как тля или другие насекомые всплывут на поверхность.
Далее разложите полотенце из натуральной ткани, выложите весь укроп и накройте еще одним полотенцем, чтобы впитать влагу. Далее возьмите еще одно сухое полотенце и уже на него разложите всю зелень. Укроп должен хорошо просохнуть, иначе во время заморозки на нем образуется лед и вся зелень слипнется между собой.
Следующее, что необходимо сделать, это подготовить специальные пакеты для заморозки, лучше всего, чтобы они были плотными или пластиковые контейнеры.
Когда весь укроп хорошо просохнет мелко порежьте его и разложите в емкости для заморозки.
Можно ли заморозить на зиму петрушку
Петрушку нужно перебрать и удалить желтые и подсохшие части. Далее необходимо петрушку тщательно промыть и хорошо просушить, как и укроп.
Когда петрушка хорошо просохнет, а высохнет она быстрее, чем укроп, поскольку имеет более крупные листья.
Мелко нарежьте петрушку и разложите в емкости для заморозки.
Еще один способ подготовить петрушку на зиму
Чистую высушенную петрушку отправьте сушиться в место, куда не попадают прямые лучи солнца. Можно ее накрыть тонкой тканью, которая хорошо пропускает воздух, но будет защищать от насекомых. Сушить петрушку необходимо 3-4 дня.
Высушенную петрушку переложите в стеклянные банки или пластиковые контейнеры. Такую петрушку можно хранить не в морозилке, а просто в холодильнике. ТАкая петрушка будет храниться всю зиму.
Ранее мы писали про лайфхаки, которые помогут долго хранить зелень в холодильнике.