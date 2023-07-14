Как лучше всего сохранить укроп на зиму

Свежая зелень. Фото: Freepik

Казалось бы заморозка зелени на зиму довольно простое занятие. Но все же есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать этот процесс быстрее и удобнее в дальнейшем использовании зелени.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Сперва необходимо тщательно промыть укроп. Далее следует смыть всю грязь и песок, если они имеются. Далее залейте укроп водой, можно добавить немного соли и уксуса. Таким образом возможные вредители, такие как тля или другие насекомые всплывут на поверхность.

Укроп в пакете. Фото: Freepik

Далее разложите полотенце из натуральной ткани, выложите весь укроп и накройте еще одним полотенцем, чтобы впитать влагу. Далее возьмите еще одно сухое полотенце и уже на него разложите всю зелень. Укроп должен хорошо просохнуть, иначе во время заморозки на нем образуется лед и вся зелень слипнется между собой.

Следующее, что необходимо сделать, это подготовить специальные пакеты для заморозки, лучше всего, чтобы они были плотными или пластиковые контейнеры.

Свежая зелень. Фото: Freepik

Когда весь укроп хорошо просохнет мелко порежьте его и разложите в емкости для заморозки.

Можно ли заморозить на зиму петрушку

Петрушку нужно перебрать и удалить желтые и подсохшие части. Далее необходимо петрушку тщательно промыть и хорошо просушить, как и укроп.

Нарезанная зелень. Фото: Freepik

Когда петрушка хорошо просохнет, а высохнет она быстрее, чем укроп, поскольку имеет более крупные листья.

Мелко нарежьте петрушку и разложите в емкости для заморозки.

Еще один способ подготовить петрушку на зиму

Чистую высушенную петрушку отправьте сушиться в место, куда не попадают прямые лучи солнца. Можно ее накрыть тонкой тканью, которая хорошо пропускает воздух, но будет защищать от насекомых. Сушить петрушку необходимо 3-4 дня.

Свежая зелень. Фото: Freepik

Высушенную петрушку переложите в стеклянные банки или пластиковые контейнеры. Такую петрушку можно хранить не в морозилке, а просто в холодильнике. ТАкая петрушка будет храниться всю зиму.

Ранее мы писали про лайфхаки, которые помогут долго хранить зелень в холодильнике.