Як сіяти петрушку в жовтні 2024 — коли це краще робити, поради дачникам

Дачниця, яка збирає зелень на городі. Фото: Freepik

Відомо, що петрушка — це один з видів зелені, який не боїться холодів, тому вона легко переносить зими в Україні. Щоб отримати врожай цієї зелені раніше, посадіть її у жовтні, але досвідчені дачники розповіли, як саме це зробити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли потрібно садити петрушку в осінній період

Якщо ви хочете, щоб врожай петрушки не пішов "коту під хвіст", вам важливо встигнути її посіяти у правильний момент. Необхідно це зробити доти, доки надворі не почнуться морози. Це важливо для того, щоб насіння під землею встигло набухнути.

Посів насіння петрушки на городі. Фото: Freepik

Цей вид зелені можна садити тоді, коли вдень на стовпчиках термометрів ви бачите від двох до трьох градусів тепла, а вночі — "мінусові" позначки. Ще однією ознакою посіву петрушки є крижана скоринка на поверхні ґрунту.

Зазвичай оптимальним періодом для посадки петрушки вважається жовтень або перші числа листопада.

Як правильно посіяти петрушку в жовтні

Перш за все, вам необхідно взяти вдвічі більше насіння, адже не всі вони можуть вижити взимку. Потім оберіть місце на городі з південного боку, де ви сіятимете цю зелень, але краще вибирати ділянки, де росли такі рослини, як:

Помідори

Цибуля

Часник

Сидерати

Врожай петрушки на городі. Фото: скриншот з YouTube

Після цього перекопайте ґрунт і підживіть кожен квадратний метр на городі такими добривами, як:

Перегній — одне відро

Деревна зола — одна склянка

Суперфосфат — одна щіпка

Зробіть ямки так, щоб відстань між ними становила від десяти до 15 сантиметрів, а глибина — від трьох до чотирьох сантиметрів. Насипте туди сухий пісок і накрийте грядки сухою травою або клейонкою. Перш, ніж ви сіятимете петрушку, зніміть все і густо посадіть насіння зелені в ямки.

Наприкінці посипте ямки сухою землею і накрийте ділянку соломою або сухими гілками.

Ще одним важливим моментом є те, що поливати петрушку при посадці не треба.

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