Як сіяти петрушку в жовтні 2024 — коли це краще робити, поради дачникам

Посадка петрушки в жовтні — як і коли це краще робити
Відомо, що петрушка — це один з видів зелені, який не боїться холодів, тому вона легко переносить зими в Україні. Щоб отримати врожай цієї зелені раніше, посадіть її у жовтні, але досвідчені дачники розповіли, як саме це зробити.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Коли потрібно садити петрушку в осінній період
Якщо ви хочете, щоб врожай петрушки не пішов "коту під хвіст", вам важливо встигнути її посіяти у правильний момент. Необхідно це зробити доти, доки надворі не почнуться морози. Це важливо для того, щоб насіння під землею встигло набухнути.
Цей вид зелені можна садити тоді, коли вдень на стовпчиках термометрів ви бачите від двох до трьох градусів тепла, а вночі — "мінусові" позначки. Ще однією ознакою посіву петрушки є крижана скоринка на поверхні ґрунту.
Зазвичай оптимальним періодом для посадки петрушки вважається жовтень або перші числа листопада.
Як правильно посіяти петрушку в жовтні
Перш за все, вам необхідно взяти вдвічі більше насіння, адже не всі вони можуть вижити взимку. Потім оберіть місце на городі з південного боку, де ви сіятимете цю зелень, але краще вибирати ділянки, де росли такі рослини, як:
- Помідори
- Цибуля
- Часник
- Сидерати
Після цього перекопайте ґрунт і підживіть кожен квадратний метр на городі такими добривами, як:
- Перегній — одне відро
- Деревна зола — одна склянка
- Суперфосфат — одна щіпка
Зробіть ямки так, щоб відстань між ними становила від десяти до 15 сантиметрів, а глибина — від трьох до чотирьох сантиметрів. Насипте туди сухий пісок і накрийте грядки сухою травою або клейонкою. Перш, ніж ви сіятимете петрушку, зніміть все і густо посадіть насіння зелені в ямки.
Наприкінці посипте ямки сухою землею і накрийте ділянку соломою або сухими гілками.
Ще одним важливим моментом є те, що поливати петрушку при посадці не треба.
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