Яку зелень посадити на городі восени — поради дачникам

Зелень, яку треба посадити на городі восени — що посіяти під зиму
Всі дачники знають, як важливо своєчасно посадити певні види городніх культур, щоб раніше зібрати врожай. Наприклад, восени необхідно посіяти вісім певних видів зелені на городі, щоб зібрати їхній врожай навесні наступного року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Види зелені для осінньої посадки
Часник
Однією з найпопулярніших городніх культур для посадки під зиму вважається озимий часник. Овоч потрібно встигнути посадити за декілька тижнів до того, як надворі знизиться температура повітря, щоб він пустив коріння, але не почав рости.
Садіть попередньо оброблені розчином мідного купоросу великі зубчики часнику завглибшки три-п’ять сантиметрів на відстані десь десять сантиметрів.
Цибуля
Озима цибуля також вважається чудовим варіантом для посадки напередодні зими, адже її посадка дозволяє зменшити час перебування на городі навесні. Річ у тому, що городня культура починає свій активний ріст одразу після того, як ґрунт "прокинеться" після морозів.
Садити цей овоч необхідно в добре дренований ґрунт завглибшки в три сантиметри.
Кріп та петрушка
Ці види зелені не потребують особливого догляду, а тому будуть чудовим варіантом для посіву напередодні зими. Кріп садять зазвичай пізньої осені, а петрушку сіють тоді, коли надворі буде нуль градусів і постійні нічні заморозки.
Але дачники рекомендують брати більше насіння кропу і петрушки, ніж зазвичай, оскільки не всі проростки можуть витримати зиму.
Буряк
Цей овоч садять тоді, коли надворі не більше чотирьох градусів тепла, щоб насіння не проросло раніше за термін. Причому, насіння необхідно садити десь на глибині в три-чотири сантиметри, посипавши зверху пухким ґрунтом, піском і компостом.
Посадка цієї культури на городі напередодні зими дозволяє раніше зібрати врожай соковитих плодів, які містять більше вітамінів.
Додаткова зелень для посадки під зиму
На городі восени можна також посадити такі види зелені, як:
- Морква
- Щавель
- Салат
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