Яку зелень посадити на городі восени — поради дачникам

Посадка цибулі та часнику на городі. Фото: Freepik

Всі дачники знають, як важливо своєчасно посадити певні види городніх культур, щоб раніше зібрати врожай. Наприклад, восени необхідно посіяти вісім певних видів зелені на городі, щоб зібрати їхній врожай навесні наступного року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Часник

Однією з найпопулярніших городніх культур для посадки під зиму вважається озимий часник. Овоч потрібно встигнути посадити за декілька тижнів до того, як надворі знизиться температура повітря, щоб він пустив коріння, але не почав рости.

Садіть попередньо оброблені розчином мідного купоросу великі зубчики часнику завглибшки три-п’ять сантиметрів на відстані десь десять сантиметрів.

Готовий врожай часнику з городу. Фото: Freepik

Цибуля

Озима цибуля також вважається чудовим варіантом для посадки напередодні зими, адже її посадка дозволяє зменшити час перебування на городі навесні. Річ у тому, що городня культура починає свій активний ріст одразу після того, як ґрунт "прокинеться" після морозів.

Садити цей овоч необхідно в добре дренований ґрунт завглибшки в три сантиметри.

Вирощений врожай цибулі на городі. Фото: Alamy

Кріп та петрушка

Ці види зелені не потребують особливого догляду, а тому будуть чудовим варіантом для посіву напередодні зими. Кріп садять зазвичай пізньої осені, а петрушку сіють тоді, коли надворі буде нуль градусів і постійні нічні заморозки.

Але дачники рекомендують брати більше насіння кропу і петрушки, ніж зазвичай, оскільки не всі проростки можуть витримати зиму.

Збір врожаю кропу на городі. Фото: Epic Gardening

Буряк

Цей овоч садять тоді, коли надворі не більше чотирьох градусів тепла, щоб насіння не проросло раніше за термін. Причому, насіння необхідно садити десь на глибині в три-чотири сантиметри, посипавши зверху пухким ґрунтом, піском і компостом.

Посадка цієї культури на городі напередодні зими дозволяє раніше зібрати врожай соковитих плодів, які містять більше вітамінів.

Врожай великого буряку на городі. Фото: James White Drinks

Додаткова зелень для посадки під зиму

На городі восени можна також посадити такі види зелені, як:

Морква

Щавель

Салат

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