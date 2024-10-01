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Зелень, которую нужно посадить на огороде осенью — что посеять под зиму

1 октября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какую зелень посадить на огороде осенью — советы дачникам
Посадка лука и чеснока на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники знают, как важно своевременно посадить некоторые виды огородных культур, чтобы раньше собрать урожай. К примеру, осенью необходимо посеять восемь определенных видов зелени на огороде, чтобы собрать их урожай весной следующего года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Виды зелени для осенней посадки

Чеснок

Одной из самых популярных огородных культур для посадки под зиму считается озимый чеснок. Овощ нужно успеть посадить за несколько недель до того, как на улице снизится температура воздуха, чтобы он пустил корни, но не начал расти.

Сажайте предварительно обработанные раствором медного купороса большие зубчики чеснока на глубину три-пять сантиметров на расстоянии где-то десять сантиметров.

Чеснок
Готовый урожай чеснока с огорода. Фото: Freepik

Лук

Озимый лук также считается отличным вариантом для посадки накануне зимы, ведь его посадка позволяет снизить время пребывания на огороде весной. Дело в том, что огородная культура начинает свой активный рост сразу после того, как почва "проснется" после морозов.

Сажать этот овощ необходимо в хорошо дренированную почву на глубину три сантиметра.

Лук
Выращенный урожай лука на огороде. Фото: Alamy

Укроп и петрушка

Эти виды зелени не нуждаются в особом уходе, а потому будут отличным вариантом для посева накануне зимы. Укроп сажают обычно поздней осенью, а петрушку сеют тогда, когда на воздухе будет ноль градусов и постоянные ночные заморозки.

Но дачники советуют брать больше семян укропа и петрушки, чем обычно, так как не все проростки могут выдержать зиму.

укроп
Сбор урожая укропа на огороде. Фото: Epic Gardening

Свекла

Этот овощ сажают тогда, когда на улице не больше четырех градусов тепла, чтобы семена не проросли раньше срока. Причем, семена необходимо сажать где-то на глубине в три-четыре сантиметра, посыпав сверху рыхлой почвой, песком и компостом.

Посадка этой культуры на огороде в преддверии зимы позволяет раньше собрать урожай сочных плодов, которые содержат больше витаминов.

Буряк
Урожай большой свеклы на огороде. Фото: James White Drinks

Дополнительная зелень для посадки под зиму

На огороде осенью можно посадить также такие виды зелени, как:

  • Морковь
  • Щавель
  • Салат

Напомним, мы писали о том, какие виды зелени можно высадить на своем балконе.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выращивать укроп на своем огороде.

Также мы сообщали о том, почему укроп стал желтым и как можно спасти урожай.

морковь укроп лук чеснок петрушка свекла

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