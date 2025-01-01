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Пять причин есть кориандр для крепкого здоровья

1 января 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Почему стоит есть кориандр, чтобы быть здоровым — пять причин
Кориандр. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Популярная приправа кориандр не только делает еду вкуснее, но и улучшает состояние здоровья. Он помогает снизить уровень сахара в крови, повысить иммунитет и улучшить работу мозга.

Читайте нашу статью, чтобы узнать больше.

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Снижает уровень сахара в крови

Чтобы снизить уровень сахара и застраховать себя от развития диабета II типа, нужно добавить в свой рацион семена и масло кориандра. В то же время, если вы принимаете лекарство от диабета или имеете низкий уровень сахара, то с осторожностью употребляйте кориандр. 

Содержит антиоксиданты, повышающие иммунитет

Антиоксиданты в кориандре предотвращают повреждение клеток, вызванное свободными радикалами и борются с воспалениями в теле. Также замедляют рост раковых клеток легких, молочной железы, простаты, толстой кишки.

Салат с кориандром
Салат с кориандром. Фото: freepik.com

Польза для сердца

Кориандр может снижать такие факторы риска развития сердечных заболеваний, как уровень холестерина и высокое кровяное давление. Экстракт кориандра оказывает мочегонный эффект, поэтому помогает организму выводить остаток воды и натрия. Именно благодаря этому артериальное давление уменьшается.

Защитит мозг от болезней

Кориандр обладает противовоспалительными свойствами. А многие болезни мозга, например, Паркинсона, рассеянный склероз, Альцгеймера, связаны с воспалением. Таким образом, употребление кориандра уменьшает риски заболеть. Также кориандр способен улучшать память.

Кориандр
Кориандр. Фото: freepik.com

Борется с инфекциями

Кориандр помогает бороться с бактериями, ответственными за инфекции мочевыводящих путей. Кориандровое масло используют в антибактериальных препаратах, ведь оно способно бороться с внутрибольничными инфекциями и заболеваниями.

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