Почему стоит есть кориандр, чтобы быть здоровым — пять причин

Кориандр. Фото: freepik.com

Популярная приправа кориандр не только делает еду вкуснее, но и улучшает состояние здоровья. Он помогает снизить уровень сахара в крови, повысить иммунитет и улучшить работу мозга.

Читайте нашу статью, чтобы узнать больше.

Читайте также:

Снижает уровень сахара в крови

Чтобы снизить уровень сахара и застраховать себя от развития диабета II типа, нужно добавить в свой рацион семена и масло кориандра. В то же время, если вы принимаете лекарство от диабета или имеете низкий уровень сахара, то с осторожностью употребляйте кориандр.

Содержит антиоксиданты, повышающие иммунитет

Антиоксиданты в кориандре предотвращают повреждение клеток, вызванное свободными радикалами и борются с воспалениями в теле. Также замедляют рост раковых клеток легких, молочной железы, простаты, толстой кишки.

Салат с кориандром. Фото: freepik.com

Польза для сердца

Кориандр может снижать такие факторы риска развития сердечных заболеваний, как уровень холестерина и высокое кровяное давление. Экстракт кориандра оказывает мочегонный эффект, поэтому помогает организму выводить остаток воды и натрия. Именно благодаря этому артериальное давление уменьшается.

Защитит мозг от болезней

Кориандр обладает противовоспалительными свойствами. А многие болезни мозга, например, Паркинсона, рассеянный склероз, Альцгеймера, связаны с воспалением. Таким образом, употребление кориандра уменьшает риски заболеть. Также кориандр способен улучшать память.

Кориандр. Фото: freepik.com

Борется с инфекциями

Кориандр помогает бороться с бактериями, ответственными за инфекции мочевыводящих путей. Кориандровое масло используют в антибактериальных препаратах, ведь оно способно бороться с внутрибольничными инфекциями и заболеваниями.

Напомним, как правильно хранить чеснок, чтобы он не начал гнить. Также мы рассказывали, какие цветы можно сажать на рассаду.