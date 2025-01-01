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П'ять причин їсти коріандр для міцного здоров'я

1 січня 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чому варто їсти коріандр, щоб бути здоровим — п'ять причин
Коріандр. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Популярна приправа коріандр не лише робить їжу смачнішою, а ще й покращує стан здоров'я. Він допомагає знизити рівень цукру в крові, підвищити імунітет і покращити роботу мозку.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися більше. 

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Знижує рівень цукру в крові

Щоб понизити рівень цукру і застрахувати себе від розвитку діабету II типу, потрібно додати до свого раціону насіння та олію коріандру. Водночас, якщо ви приймаєте ліки від діабету або маєте низький рівень цукру,  то з обережністю вживайте коріандр.

Містить антиоксиданти, які підвищують імунітет

Антиоксиданти в коріандрі запобігають пошкодженню клітин, що спричинене вільними радикалами та борються із запаленнями в тілі. Також уповільнюють ріст ракових клітин легенів, молочної залози, простати, товстої кишки.

Салат з коріандром
Салат з коріандром. Фото: freepik.com

Користь для серця 

Коріандр може знижувати такі фактори ризику розвитку серцевих захворювань як рівень холестерину та високий кров'яний тиск. Екстракт коріандру має сечогінний ефект, а тому допомагає організму виводити залишок води і натрію. Саме завдяки цьому кров'яний тиск зменшується.

Захистить мозок від хвороб

Коріандр має протизапальні властивості. А чимало хвороб мозку, наприклад, Паркінсона, розсіяний склероз, Альцгеймера, пов'язані із запаленням. Таким чином вживання коріандру зменшує ризики захворіти. Також коріандр здатний покращувати пам'ять.

Коріандр
Коріандр. Фото: freepik.com

Бореться з інфекціями

Коріандр допомагає боротися з бактеріями, відповідальними за інфекції сечовивідних шляхів. А коріандрову олію використовують в антибактеріальних препаратах, адже вона здатна боротися з внутрішньолікарняними інфекціями та захворюваннями.

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харчування здоров'я овочі діабет імунітет

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