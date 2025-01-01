Чому варто їсти коріандр, щоб бути здоровим — п'ять причин

П'ять причин їсти коріандр для міцного здоров'я
Популярна приправа коріандр не лише робить їжу смачнішою, а ще й покращує стан здоров'я. Він допомагає знизити рівень цукру в крові, підвищити імунітет і покращити роботу мозку.
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Знижує рівень цукру в крові
Щоб понизити рівень цукру і застрахувати себе від розвитку діабету II типу, потрібно додати до свого раціону насіння та олію коріандру. Водночас, якщо ви приймаєте ліки від діабету або маєте низький рівень цукру, то з обережністю вживайте коріандр.
Містить антиоксиданти, які підвищують імунітет
Антиоксиданти в коріандрі запобігають пошкодженню клітин, що спричинене вільними радикалами та борються із запаленнями в тілі. Також уповільнюють ріст ракових клітин легенів, молочної залози, простати, товстої кишки.
Користь для серця
Коріандр може знижувати такі фактори ризику розвитку серцевих захворювань як рівень холестерину та високий кров'яний тиск. Екстракт коріандру має сечогінний ефект, а тому допомагає організму виводити залишок води і натрію. Саме завдяки цьому кров'яний тиск зменшується.
Захистить мозок від хвороб
Коріандр має протизапальні властивості. А чимало хвороб мозку, наприклад, Паркінсона, розсіяний склероз, Альцгеймера, пов'язані із запаленням. Таким чином вживання коріандру зменшує ризики захворіти. Також коріандр здатний покращувати пам'ять.
Бореться з інфекціями
Коріандр допомагає боротися з бактеріями, відповідальними за інфекції сечовивідних шляхів. А коріандрову олію використовують в антибактеріальних препаратах, адже вона здатна боротися з внутрішньолікарняними інфекціями та захворюваннями.
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