Корица – полезные свойства специи для здоровья

Пять причин добавлять к блюдам корицу
Популярная специя не только ароматирует нашу выпечку и кофе, но и улучшает состояние здоровья. Она стимулирует пищеварение, оздоровляет сердце и помогает похудеть.
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Улучшает пищеварение
Специя стимулирует пищеварение и убирает вздутие живота, газы и расстройство желудка. Кроме того, корица обладает антимикробными свойствами. Однако ее не следует употреблять при гастрите и язве.
Положительно влияет на сердце
Корица предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, снижает кровяное давление и снижает уровень холестерина. Регулярное добавление корицы к напиткам и выпечке улучшает здоровье сердца.
Помогает похудеть
Специя оказывает положительное влияние на обмен веществ и стимулирует сжигание калорий. Однако к этому вопросу следует подойти системно и следует помнить об активности и правильном питании.
Помогает снизить стресс
Корица содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, помогающие успокоиться. Специя также в целом оказывает положительное влияние на нервную систему.
Поддержка иммунитета
Благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам, корица укрепляет иммунную систему и предотвращает обострение хронических заболеваний.
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