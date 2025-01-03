Корица – полезные свойства специи для здоровья

Корица. Фото: freepik.com

Популярная специя не только ароматирует нашу выпечку и кофе, но и улучшает состояние здоровья. Она стимулирует пищеварение, оздоровляет сердце и помогает похудеть.

Читайте нашу статью, чтобы узнать больше.

Читайте также:

Улучшает пищеварение

Специя стимулирует пищеварение и убирает вздутие живота, газы и расстройство желудка. Кроме того, корица обладает антимикробными свойствами. Однако ее не следует употреблять при гастрите и язве.

Положительно влияет на сердце

Корица предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, снижает кровяное давление и снижает уровень холестерина. Регулярное добавление корицы к напиткам и выпечке улучшает здоровье сердца.

Корица полезна для здоровья. Фото: freepik.com

Помогает похудеть

Специя оказывает положительное влияние на обмен веществ и стимулирует сжигание калорий. Однако к этому вопросу следует подойти системно и следует помнить об активности и правильном питании.

Помогает снизить стресс

Корица содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, помогающие успокоиться. Специя также в целом оказывает положительное влияние на нервную систему.

Поддержка иммунитета

Благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам, корица укрепляет иммунную систему и предотвращает обострение хронических заболеваний.

Раньше мы рассказывали, какие интересные факты о рябине следует знать.

Также мы рассказывали, какие цветы можно сажать на рассаду.