Кориця — корисні властивості спеції для здоров'я

Кориця. Фото: freepik.com

Популярна спеція не тільки робить ароматною нашу випічку та каву, а й покращує стан здоров'я. Вона стимулює травлення, оздоровлює серце та допомагає схуднути.

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Покращує травлення

Спеція стимулює травлення та прибирає здуття живота, гази і розлад шлунка. Окрім того, кориця має антимікробні властивості. Проте її не варто вживати при гастриті та виразці.

Позитивно впливає на серце

Кориця попереджує серцево-судинні захворювання, знижує кров'яний тиск та знижує рівень холестерину. Регулярне додавання кориці до напоїв та випічки покращує здоров'я серця.

Кориця корисна для здоров'я. Фото: freepik.com

Допомагає схуднути

Спеція позитивно впливає на обмін речовим та стимулює спалювання калорій. Проте до цього питання варто підійти системно та варто пам'ятати про активність і правильне харчування.

Допомагає знизити стрес

Кориця містить антиоксиданти, такі як поліфеноли, що допомагають заспокоїтись. Спеція також в цілому позитивно впливає на нервову систему.

Підтримка імунітету

Завдяки своїм антибактеріальним і протизапальним властивостям, кориця зміцнює імунну систему та запобігає загостренню хронічних захворювань.

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