Как удобрить огород и сад картофельной водой – секрет для дачников

Картофель. Фото: Pexels

После приготовления картофеля воду из кастрюли обычно выливают, однако не стоит так поступать. Отвар можно использовать для подкормки почвы на огороде или в горшках комнатных растений.

Читайте нашу статью, что узнать, чем полезна картофельная вода для огорода.

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Какая польза от картофельной воды

Вода после приготовления картофеля будет полезна молодым деревьям, комнатным растениям и огородным культурам. Жидкость содержит много фосфора и крахмала, калия, а также других полезных витаминов и микроэлементов. Без них развитие и плодоношение большей части растений просто невозможно.

Картофель на огороде. Фото: Pexels

Как приготовить эффективное удобрение для огорода

Огородные культуры можно поливать охлажденной картофельной водой. Она подойдет для увлажнения комнатных растений, но для них будет играть роль подкормки.

Картофельная вода помогает запускать полноценный рост и развитие растений, укрепление корневой системы. Полив можно выполнять несколько раз в месяц, но не чаще раза в неделю.

Однако важно не использовать, как основу, воду из-под крана. Также отвар должен сначала остыть перед поливом. Для растений не следует использовать соленую картофельную воду, ведь она может стать причиной ухудшения их состояния.

Напомним о секретах посадки картофеля, чтобы получить огромный урожай. Также мы рассказывали, какие сорта моркови лучше садить на огороде.