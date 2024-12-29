Як вдобрити город і сад картопляною водою — секрет для дачників

Картопля. Фото: Pexels

Після приготуванні картоплі воду з каструлі зазвичай виливають, однак не варто так робити. Відвар можна використати для підживлення ґрунту на городі або у вазонах кімнатних рослин.

Читайте нашу статтю, що дізнатися, чим корисна картопляна вода для городу.

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Вода після приготування картоплі буде корисна для молодих дерев, кімнатних рослин та городніх культур. Рідина містить багато фосфору та крохмалю, калію, а також інших корисних вітамінів і мікроелементів. Без них розвиток і плодоношення більшої частини рослин просто неможливе.

Картопля на городі. Фото: Pexels

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Городні культури можна поливати охолодженою картопляною водою. Вона підійде для зволоження кімнатних рослин, але для них гратиме роль підживлення.

Картопляна вода допомагає запускати повноцінний ріст і розвиток рослин, зміцнення кореневої системи. Полив можна виконувати декілька разів на місяць, але не частіше як раз на тиждень.

Однак, важливо не використовувати, як основу, воду з-під крана. Також відвар має спочатку охолонути перед поливом. Для рослин також не слід використовувати солону картопляну воду, адже вона може стати причиною погіршення їхнього стану.

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