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Лунный календарь рыболова на май 2025 — дни бешеного клева

6 мая 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Когда ловить рыбу по лунному календарю на май 2025 — благоприятные дни
Мужчина держит рыбу на крючке. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Май — месяц, который рыбаки любят больше всего, ведь это период лучшего клева. Вода в озерах и реках уже хорошо прогрета, а рыба после нереста активно ищет корм. А чтобы рыбалка была действительно удачной, стоит обращать внимание на фазы Луны, которые напрямую влияют на поведение и аппетит водных обитателей.

Новини.LIVE делится с вами, когда лучше всего отправляться на рыбалку, а когда клева точно не будет по лунному календарю на май 2025 года.

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Фазы Луны в мае 2025 года

  • Фазы Луны в мае 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 11 мая;
  • Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;
  • Новолуние в знаке Близнецы — 27 мая в 6:02 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 28 по 31 мая;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в мае 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь рыболова на май 2025 — когда удачные дни

Самые лучшие дни для рыбалки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 30, 31 мая.

Хорошие дни для рыбалки: 8, 9,10, 17, 18, 19, 24, 25, 29 мая.

Лучшее время суток для рыбалки в мае: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до захода солнца.

 

Лунный календарь рыболова на май 2025 — когда удачные дни
Мужчина ловит рыбу на озере. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для рыбалки в мае 2025 года

Некоторые дни в мае могут оказаться неудачными для рыбалки — либо из-за погодных условий, либо из-за лунной фазы, тормозящей активность рыбы.

Плохие дни, когда рыба менее активна: 11, 13, 14, 15, 16, 26, 28 мая.

Очень плохие дни для рыбалки: 12 и 27 мая.

 

Какие даты неблагоприятны для рыбалки в мае 2025 года
Мужчина поймал маленькую рыбку. Фото: freepik.com

Какая рыба лучше всего клюет в мае

Май — это время, когда большинство видов рыбы активно ищут пищу после нереста. Лучше всего в мае клюет:

  1. Карась, карп, сазан, линь — активно ищут корм в теплой воде.
  2. Окунь, щука, голавль — ведут хищнический образ жизни, хорошо реагируют на приманки.
  3. Плотва, густера, подлещик, лещ — прекрасно ловятся на фидер и поплавочную удочку.
  4. Судак и сом — начинают проявлять активность, особенно ночью или перед рассветом.

 

Какая рыба лучше всего клюет в мае
Мужчина поймал рыбу на реке. Фото: freepik.com

На что ловить рыбу в мае 2025 года

Правильный выбор снастей и прикорма — половина успеха:

  • щука — лучше всего реагирует на спиннинговые приманки: воблеры, блесны, силиконовые твистеры;
  • карась и карп — ловятся на фидер или поплавок с наживкой в виде кукурузы, вареного гороха. Дополнительный прикорм — обязателен;
  • окунь, голавль — микроджиг, вертушки, малек или червь.

Где лучше ловить рыбу — выбор места

Место ловли — ключевой фактор в мае. Поскольку вода еще не прогрелась на глубину, рыба держится ближе к берегу:

  1. Карась, карп, сазан, линь — мелководье до 2 м, коряжники, прибрежная трава.
  2. Щука, окунь — "окна" в кувшинках, заливы с прогретой водой.
  3. Лещ, подлещик, густера — ямы со спокойным течением, особенно в сумерках.
  4. Голавль — перекаты, мелкие места с умеренным течением, береговые подмывы.
  5. Плотва — прозрачные участки водоемов со средним течением, недалеко от берега.

 

Напомним, также мы делились лунным календарем дел на май 2025 года, который подскажет самые удачные дни месяца.

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