Когда ловить рыбу по лунному календарю на май 2025 — благоприятные дни

Мужчина держит рыбу на крючке. Фото: freepik.com

Май — месяц, который рыбаки любят больше всего, ведь это период лучшего клева. Вода в озерах и реках уже хорошо прогрета, а рыба после нереста активно ищет корм. А чтобы рыбалка была действительно удачной, стоит обращать внимание на фазы Луны, которые напрямую влияют на поведение и аппетит водных обитателей.

Новини.LIVE делится с вами, когда лучше всего отправляться на рыбалку, а когда клева точно не будет по лунному календарю на май 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в мае 2025 года

Фазы Луны в мае 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 мая;

— с 1 по 11 мая; Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;

— 12 мая в 19:55 по Киеву; Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;

— с 13 по 26 мая; Новолуние в знаке Близнецы — 27 мая в 6:02 по Киеву;

— 27 мая в 6:02 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 31 мая;

— с 28 по 31 мая; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь рыболова на май 2025 — когда удачные дни

Самые лучшие дни для рыбалки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 30, 31 мая.

Хорошие дни для рыбалки: 8, 9,10, 17, 18, 19, 24, 25, 29 мая.

Лучшее время суток для рыбалки в мае: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до захода солнца.

Мужчина ловит рыбу на озере. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для рыбалки в мае 2025 года

Некоторые дни в мае могут оказаться неудачными для рыбалки — либо из-за погодных условий, либо из-за лунной фазы, тормозящей активность рыбы.

Плохие дни, когда рыба менее активна: 11, 13, 14, 15, 16, 26, 28 мая.

Очень плохие дни для рыбалки: 12 и 27 мая.

Мужчина поймал маленькую рыбку. Фото: freepik.com

Какая рыба лучше всего клюет в мае

Май — это время, когда большинство видов рыбы активно ищут пищу после нереста. Лучше всего в мае клюет:

Карась, карп, сазан, линь — активно ищут корм в теплой воде. Окунь, щука, голавль — ведут хищнический образ жизни, хорошо реагируют на приманки. Плотва, густера, подлещик, лещ — прекрасно ловятся на фидер и поплавочную удочку. Судак и сом — начинают проявлять активность, особенно ночью или перед рассветом.

Мужчина поймал рыбу на реке. Фото: freepik.com

На что ловить рыбу в мае 2025 года

Правильный выбор снастей и прикорма — половина успеха:

щука — лучше всего реагирует на спиннинговые приманки: воблеры, блесны, силиконовые твистеры;

— лучше всего реагирует на спиннинговые приманки: воблеры, блесны, силиконовые твистеры; карась и карп — ловятся на фидер или поплавок с наживкой в виде кукурузы, вареного гороха. Дополнительный прикорм — обязателен;

— ловятся на фидер или поплавок с наживкой в виде кукурузы, вареного гороха. Дополнительный прикорм — обязателен; окунь, голавль — микроджиг, вертушки, малек или червь.

Где лучше ловить рыбу — выбор места

Место ловли — ключевой фактор в мае. Поскольку вода еще не прогрелась на глубину, рыба держится ближе к берегу:

Карась, карп, сазан, линь — мелководье до 2 м, коряжники, прибрежная трава. Щука, окунь — "окна" в кувшинках, заливы с прогретой водой. Лещ, подлещик, густера — ямы со спокойным течением, особенно в сумерках. Голавль — перекаты, мелкие места с умеренным течением, береговые подмывы. Плотва — прозрачные участки водоемов со средним течением, недалеко от берега.

Напомним, также мы делились лунным календарем дел на май 2025 года, который подскажет самые удачные дни месяца.