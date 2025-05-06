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Місячний календар риболова на травень 2025 — дні шаленого кльову

6 травня 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Коли ловити рибу за місячним календарем на травень 2025 — сприятливі дні
Чоловік тримає рибу на гачку. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Травень — місяць, який рибалки люблять найбільше, адже це період найкращого кльову. Вода в озерах і річках вже добре прогріта, а риба після нересту активно шукає корм. А щоб риболовля була дійсно вдалою, варто звертати увагу на фази Місяця, які напряму впливають на поведінку та апетит водних мешканців. 

Новини.LIVE ділиться з вами, коли найкраще вирушати на риболовлю, а коли кльову точно не буде за місячним календарем на травень 2025 року.

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Фази Місяця у травні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 11 травня;
  • Повня у знаку Скорпіона — 12 травня о 19:55 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 13 по 26 травня;
  • Молодик у знаку Близнюки — 27 квітня о 6:02 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 28 по 31 травня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у травні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар риболова на травень 2025 — коли вдалі дні

Найкращі дні для риболовлі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 30, 31 травня.

Хороші дні для риболовлі: 8, 9,10, 17, 18, 19, 24, 25, 29 травня.

Найкращий час доби для риболовлі у травні: з 8:00 до 11:00 і з 17:00 до заходу сонця.

 

Місячний календар риболова на травень 2025 — коли вдалі дні
Чоловік ловить рибу на озері. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для риболовлі у травні 2025 року

Деякі дні у травні можуть виявитися невдалими для риболовлі — або через погодні умови, або через місячну фазу, що гальмує активність риби.

Погані дні, коли риба менш активна: 11, 13, 14, 15, 16, 26, 28 травня.

Дуже погані дні для риболовлі: 12 та 27 травня.

 

Які дати несприятливі для риболовлі у травні 2025 рокуЯкі дати несприятливі для риболовлі у травні 2025 року
Чоловік зловив маленьку рибку. Фото: freepik.com

Яка риба найкраще клює у травні

Травень — це час, коли більшість видів риби активно шукають їжу після нересту. Найкраще у травні клює: 

  1. Карась, короп, сазан, линь — активно шукають корм у теплій воді.
  2. Окунь, щука, головень — ведуть хижацький спосіб життя, добре реагують на приманки.
  3. Плотва, густера, підлящик, лящ — чудово ловляться на фідер і поплавкову вудку.
  4. Судак і сом — починають проявляти активність, особливо вночі або перед світанком.

 

Яка риба найкраще клює у травні
Чоловік зловив рибу на річці. Фото: freepik.com

На що ловити рибу у травні 2025

Правильний вибір снастей та прикорму — половина успіху:

  • щука — найкраще реагує на спінінгові приманки: воблери, блешні, силіконові твістери;
  • карась і короп — ловляться на фідер або поплавок із наживкою у вигляді кукурудзи, вареного гороху. Додатковий прикорм — обов'язковий;
  • окунь, головень — мікроджиг, вертушки, мальок або черв'як.

Де краще ловити рибу — вибір місця

Місце лову — ключовий фактор у травні. Оскільки вода ще не прогрілася на глибину, риба тримається ближче до берега:

  1. Карась, короп, сазан, линь — мілководдя до 2 м, коряжники, прибережна трава.
  2. Щука, окунь — "вікна" в лататті, затоки з прогрітою водою.
  3. Лящ, підлящик, густера — ями зі спокійною течією, особливо в сутінках.
  4. Головень — перекати, мілкі місця з помірною течією, берегові підмиви.
  5. Плотва — прозорі ділянки водойм з середньою течією, недалеко від берега.

 

Нагадаємо, також ми ділилися місячним календарем справ на травень 2025 року, який підкаже найвдаліші дні місяця. 

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