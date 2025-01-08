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Куда сдать елку на утилизацию — список адресов в Киеве и регионах

8 января 2025 15:34
Александра Ткачук - Редактор
Куда утилизировать елку после праздников — полный список адресов в Киеве и регионах
Утилизация новогодней елки в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Александра Ткачук - Редактор

Новогодние праздники подошли к концу, и теперь многие задумываются, что делать с праздничной елкой, где ее можно утилизировать, чтобы не вредить окружающей среде. В Киеве и многих других городах Украины были созданы специальные пункты приема, где елки будут утилизировать или перерабатывать для повторного использования.

В этом материале мы собрали список адресов, куда можно сдать елку на утилизацию в Киеве и других украинских городах, а также полезные советы для жителей столицы и других регионов. Узнайте, как правильно подготовить елку для утилизации, и сделайте свой выбор в пользу экологии.

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Куда сдать елку на утилизацию в Киеве 

Как сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, в Киеве со 2 по 31 января будут работать 78 пунктов приема новогодних елок. С адресами, куда можно принести свое праздничное дерево на утилизацию можно ознакомиться по ссылке.

Возный подчеркнул, что таких локаций почти вдвое больше, чем в прошлом году. Их будут обустраивать в парках, скверах и на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств, елку также можно сдать в лесничество.

 

Куда сдать елку на утилизацию в Киеве
Утилизация новогодней елки в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Где утилизировать елку во Львове

Локации, где можно утилизировать елки после новогодних праздников, во Львове заработают с 8 января. В городе будет восемь таких локаций. Также оставлять хвойные деревья можно возле контейнеров в своих дворах.

Сдавайте елки на утилизацию с 8 по 13 января по следующим адресам:

  • ул. Выговского, 34 (на площадке возле Железнодорожного РА) — 13 января;
  • ул. Владимира Великого, 14а (вход в Киноцентр, что в парке "Ореховый Гай") — 13 января;
  • ул. Хоткевича (вход в парк имени Папы Римского Иоанна Павла II, вблизи церкви Рождества Пресвятой Богородицы) — 8 и 13 января;
  • ул. Татарская, 4-8 (возле контейнерной площадки) — 8 и 13 января;
  • ул. Грабовского, 2 (возле контейнерной площадки) — 8 и 13 января;
  • ул. Шафарика, 16 — 8 и 13 января.

 

Где утилизировать елку во Львове
Утилизация новогодней елки. Фото: google.com

Где в Ровно сдать елку на утилизацию

В Ровно сбор хвойных деревьев будут проводить в период с 10 по 25 января.

Как отметили представители Коммунального автотранспортного предприятия 1728, хвойные деревья можно оставлять возле контейнерных площадок в своих дворах или же, по согласованию с председателями ОСМД, в других специально отведенных для этого местах.

Куда сдать елку на утилизацию в Одессе

В Одессе будут работать более 30 пунктов, где будет проводиться прием елок от жителей города. Ознакомиться со всеми адресами можно по ссылке.

Как и зачем утилизируют новогодние елки — польза для экологии и зеленого хозяйства

Утилизация позволяет повторно использовать древесину, обеспечивая поддержку зеленых насаждений в городе. Стоит учитывать, что принимают исключительно настоящие деревья без украшений, чтобы обеспечить качественную переработку.

В пунктах сбора их отправляют на экологическую утилизацию, где деревья измельчают на щепу. Эта щепа используется для мульчирования почвы, что помогает сохранить влагу летом и защитить ее от промерзания зимой.

Важно: елки нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки, а также в контейнеры, предназначенные для сбора крупногабаритных и ремонтных отходов.

Ранее мы писали, как правильно хранить новогодние гирлянды.

Также предлагаем узнать, почему нельзя сажать елку возле дома.

Киев Украина Елка советы утилизация дерево

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