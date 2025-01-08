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Куди здати ялинку на утилізацію — список адрес у Києві й регіонах

8 січня 2025 15:34
Олександра Ткачук - Редактор
Куди утилізувати ялинку після свят — повний список адрес у Києві та регіонах
Утилізація новорічної ялинки в Києві. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Олександра Ткачук - Редактор

Новорічні свята добігли кінця, тож тепер багато хто замислюється, що робити зі святковою ялинкою, де її можна утилізувати, щоб не шкодити довкіллю. У Києві та багатьох інших містах України були створені спеціальні пункти приймання, де ялинки утилізуватимуть або перероблятимуть для повторного використання. 

У цьому матеріалі ми зібрали список адрес, куди можна здати ялинку на утилізацію у Києві та інших українських містах, а також корисні поради для мешканців столиці та інших регіонів. Дізнайтеся, як правильно підготувати ялинку для утилізації, та зробіть свій вибір на користь екології.

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Куди здати ялинку на утилізацію у Києві 

Як повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, у Києві з 2 до 31 січня працюватимуть 78 пунктів приймання новорічних ялинок. З адресами, куди можна принести своє святкове дерево на утилізацію, можна ознайомитися за посиланням

Возний наголосив, що таких локацій майже вдвічі більше, ніж минулого року. Їх облаштовуватимуть у парках, скверах і на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств, ялинку також можна здати в лісництво.

 

Куди здати ялинку на утилізацію у Києві
Утилізація новорічної ялинки в Києві. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Де утилізувати ялинку у Львові

Локації, де можна утилізувати ялинки після новорічних свят, у Львові запрацюють з 8 січня. У місті буде вісім таких локацій. Також залишати хвойні дерева можна біля контейнерів у своїх дворах.

Здавайте ялинки на утилізацію з 8 по 13 січня за такими адресами:

  • вул. Виговського, 34 (на майданчику біля Залізничної РА) — 13 січня;
  • вул. Володимира Великого, 14а (вхід в Кіноцентр, що у парку "Горіховий Гай") — 13 січня;
  • вул. Хоткевича (вхід в парк імені Папи Римського Івана Павла II, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці) — 8 і 13 січня;
  • вул. Татарська, 4-8 (біля контейнерного майданчика) — 8 і 13 січня;
  • вул. Грабовського, 2 (біля контейнерного майданчика) — 8 і 13 січня;
  • вул. Шафарика, 16 – 8 і 13 січня.

 

Де утилізувати ялинку у Львові
Утилізація новорічної ялинки. Фото: google.com

Де у Рівному здати ялинку на утилізацію

У Рівному збір хвойних дерев проводитимуть у період з 10 по 25 січня.

Як зазначили представники Комунального автотранспортного підприємства 1728, хвойні дерева можна залишати біля контейнерних майданчиків у своїх дворах або ж, за погодженням із головами ОСББ, в інших спеціально відведених для цього місцях.

Куди здати ялинку на утилізацію в Одесі 

В Одесі працюватимуть понад 30 пунктів, де проводитиметься приймання ялинок від мешканців міста. Ознайомитися з усіма адресами можна за посиланням

Як і навіщо утилізують новорічні ялинки — користь для екології та зеленого господарства

Утилізація дозволяє повторно використовувати деревину, забезпечуючи підтримку зелених насаджень у місті. Варто враховувати, що приймають виключно справжні дерева без прикрас, щоб забезпечити якісну переробку.

У пунктах збору їх відправляють на екологічну утилізацію, де дерева подрібнюють на щепу. Ця щепа використовується для мульчування ґрунту, що допомагає зберегти вологу влітку та захистити його від промерзання взимку.

Важливо: ялинки не можна викидати у звичайні сміттєві баки, а також у контейнери, призначені для збору великогабаритних та ремонтних відходів.

Раніше ми писали, як правильно зберігати новорічні гірлянди.

Також пропонуємо дізнатися, чому не можна садити ялинку біля дому.

Київ Україна Йолка поради утилізація дерево

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