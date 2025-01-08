Куди утилізувати ялинку після свят — повний список адрес у Києві та регіонах

Куди здати ялинку на утилізацію — список адрес у Києві й регіонах
Новорічні свята добігли кінця, тож тепер багато хто замислюється, що робити зі святковою ялинкою, де її можна утилізувати, щоб не шкодити довкіллю. У Києві та багатьох інших містах України були створені спеціальні пункти приймання, де ялинки утилізуватимуть або перероблятимуть для повторного використання.
У цьому матеріалі ми зібрали список адрес, куди можна здати ялинку на утилізацію у Києві та інших українських містах, а також корисні поради для мешканців столиці та інших регіонів. Дізнайтеся, як правильно підготувати ялинку для утилізації, та зробіть свій вибір на користь екології.
Куди здати ялинку на утилізацію у Києві
Як повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, у Києві з 2 до 31 січня працюватимуть 78 пунктів приймання новорічних ялинок. З адресами, куди можна принести своє святкове дерево на утилізацію, можна ознайомитися за посиланням.
Возний наголосив, що таких локацій майже вдвічі більше, ніж минулого року. Їх облаштовуватимуть у парках, скверах і на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств, ялинку також можна здати в лісництво.
Де утилізувати ялинку у Львові
Локації, де можна утилізувати ялинки після новорічних свят, у Львові запрацюють з 8 січня. У місті буде вісім таких локацій. Також залишати хвойні дерева можна біля контейнерів у своїх дворах.
Здавайте ялинки на утилізацію з 8 по 13 січня за такими адресами:
- вул. Виговського, 34 (на майданчику біля Залізничної РА) — 13 січня;
- вул. Володимира Великого, 14а (вхід в Кіноцентр, що у парку "Горіховий Гай") — 13 січня;
- вул. Хоткевича (вхід в парк імені Папи Римського Івана Павла II, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці) — 8 і 13 січня;
- вул. Татарська, 4-8 (біля контейнерного майданчика) — 8 і 13 січня;
- вул. Грабовського, 2 (біля контейнерного майданчика) — 8 і 13 січня;
- вул. Шафарика, 16 – 8 і 13 січня.
Де у Рівному здати ялинку на утилізацію
У Рівному збір хвойних дерев проводитимуть у період з 10 по 25 січня.
Як зазначили представники Комунального автотранспортного підприємства 1728, хвойні дерева можна залишати біля контейнерних майданчиків у своїх дворах або ж, за погодженням із головами ОСББ, в інших спеціально відведених для цього місцях.
Куди здати ялинку на утилізацію в Одесі
В Одесі працюватимуть понад 30 пунктів, де проводитиметься приймання ялинок від мешканців міста. Ознайомитися з усіма адресами можна за посиланням.
Як і навіщо утилізують новорічні ялинки — користь для екології та зеленого господарства
Утилізація дозволяє повторно використовувати деревину, забезпечуючи підтримку зелених насаджень у місті. Варто враховувати, що приймають виключно справжні дерева без прикрас, щоб забезпечити якісну переробку.
У пунктах збору їх відправляють на екологічну утилізацію, де дерева подрібнюють на щепу. Ця щепа використовується для мульчування ґрунту, що допомагає зберегти вологу влітку та захистити його від промерзання взимку.
Важливо: ялинки не можна викидати у звичайні сміттєві баки, а також у контейнери, призначені для збору великогабаритних та ремонтних відходів.
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