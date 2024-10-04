Когда и как осенью обработать деревья в саду от вредителей — советы садоводов

Человек обрабатывает сад от вредителей. Фото: depositphotos.com

Обработка деревьев от вредителей осенью является важным этапом ухода за садом, помогающим растениям оставаться здоровыми. Именно в это время, когда урожай собран, следует подумать о защите деревьев, ведь химические препараты не будут влиять на плоды.

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Когда обрабатывать сад от вредителей — оптимальные сроки

Садоводы со стажем советуют начинать обработку деревьев, когда начнутся первые ночные заморозки и опадут листья. Обычно это октябрь или ноябрь. В этот период вредители начнут искать укрытие в коре, ветках или в почве у ствола.

Температура воздуха должна быть не ниже +5°C, чтобы химические препараты эффективно действовали.

В ноябре, когда температура уже стабильно низкая, но нет сильных морозов, можно провести дополнительную обработку, направленную на уничтожение яиц или куколок вредителей. Помните, нужно также обрабатывать почву вокруг деревьев, ведь многие вредители зимуют в ее верхнем слое.

Человек обрабатывает сад от вредителей. Фото: depositphotos.com

От каких болезней и вредителей нужно обработать сад

Осенью деревья необходимо обработать от:

грибковых инфекций;

бактериальных инфекций;

вирусных заболеваний;

вредителей-листоедов;

насекомых, высасывающих сок растений;

других вредителей, таких как щитовка, стеблевая и корневая нематоды, листовертка и т.д.

Важно отметить, что обработать сад осенью нужно не, только чтобы уничтожить опасность, но и провести профилактические работы.

Чем обработать сад осенью — проверенные средства

Для осенней обработки деревьев лучше всего подходят:

Бордосская жидкость. Это средство помогает избавиться от гнилостных процессов и парши, защищает растения от клещей, щитовки, плодожорки, тли и многих других вредителей. Раствор медного купороса. Главное преимущество — фунгицидное действие, которое защищает сад от многих грибковых болезней. Благодаря дезинфицирующим свойствам он также помогает заживлять раны на деревьях и останавливает процесс гниения. Мочевина. Борется с грибковыми заболеваниями, защищает плодовые насаждения от парши. Хорошо справляется с личинками тли, часто зимующих на коре деревьев. Уничтожает личинок клещей, плодожорки, листовки, щитовки. Железный купорос. Эффективное средство против мха, парши, лишая. Уничтожает грибковые инфекции, большинство видов садовых вредителей. Он также помогает заживлять раны на коре и останавливает процессы гниения, что полезно для общего здоровья сада. Фунгициды. Эти препараты можно купить как с целью лечения и профилактики монилиоза, кудрявости, для отпугивания грызунов от деревьев и кустарников.

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