Как можно защитить елку на Новый год 2025 от кота — полезные советы

Котик, играющий игрушками на новогодней елке. Фото: Pixabay

Если у вас дома есть кот или кошка, то с приближением Нового года вам следует позаботиться о том, чтобы он или она не навредили вашему празднику. Мы рассказываем, как можно уберечь новогоднюю елку от маленьких пушистых "вредителей", которые любят лазать или прыгать на деревья.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Спрей с розмарином

Не секрет, что кошки терпеть не могут некоторые ароматы, например, запах цитрусовых. Поэтому чтобы уберечь свою елку, можете приготовить спрей с розмарином, повесить внизу дерева кусочки лимона или выложить под ним, например, корицу.

Маленький котик в елке. Фото: Pinterest

Шелест фольги

Когда кот или кошка наступают на фольгу лапками, от нее исходит шорох, пугающий животных. Однако через некоторое время ваше домашнее животное может начать играть с фольгой, поэтому звук от нее может раздражать вас самих.

Крепление игрушек к елке

Этот способ подходит только в том случае, если вы купили себе на Новый год искусственную елку. Чтобы минимизировать вред, заверните гибкий конец веток так, чтобы ваш кот или кошка не могли стянуть игрушку. Также можно прикрепить украшения кабельными стяжками.

Пылесос под елкой

Если вы пылесосите, а ваш кот бегает от пылесоса, отличным способом защитить свою елку будет положить этот прибор под новогоднюю елку. Просто положите его под дерево, и ваш кот или кошка даже не приблизятся к нему.

Дополнительная маленькая елка

Если вы хотите порадовать своего любимца в новогодние праздники, можете поставить отдельно для него маленькую елку. Туда повесьте игрушки, которые не бьются и будут абсолютно безопасными для животных.

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