Что делать, если картофель начал прорастать осенью — советы, которые спасут запасы

Запас картофеля начал прорастать. Фото: bild.de

Если осенью ваш картофель начал прорастать, это может быстро испортить запасы. Ведь такой овощ быстро теряет вкусовые качества и полезные вещества и со временем становится непригодным для приготовления, а также для посадки.

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Что следует делать, если картофель начал прорастать осенью, узнайте в нашем материале. Следуя простым рекомендациям, можно будет избежать потерь.

Как спасти картофель от прорастания

Эти простые советы сохранят ваши запасы:

1. Контролируйте температуру и влажность

Оптимальная температура для хранения картофеля – 4-6°C, а уровень влажности — около 85-90%. Если эти условия не соблюдены, картофель быстро прорастет.

2. Регулярно проверяйте и перебирайте запасы

Проверяйте картофель каждые несколько недель. При появлении ростков удаляйте их. Это поможет остановить прорастание других клубней и предотвратить гниение.

3. Берегите запасы от света

Картофель должен храниться в темноте, поскольку свет активизирует прорастание. Чтобы избежать прямого света, используйте мешки или накрывайте запасы.

Картофель в ящике пророс. Фото: google.com

Полезные практические советы для длительного хранения картофеля

Обработка натуральными веществами . Посыпьте картофель древесной золой или мелом — это поможет остановить прорастание и защитит от вредителей.

. Посыпьте картофель древесной золой или мелом — это поможет остановить прорастание и защитит от вредителей. Сортировка при уборке. Перед хранением выбирайте только здоровый картофель без повреждений. Это снизит риск гниения.

Применяя эти простые советы, вы сможете сохранить картофель в хорошем состоянии до весны, снабжая себя качественным продуктом на долгое время.

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