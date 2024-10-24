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Картопля почала проростати восени — що робити, щоб не втратити запаси

24 жовтня 2024 15:34
Олександра Ткачук - Редактор
Що робити, якщо картопля почала проростати восени — поради, які врятують запаси
Запас картоплі почав проростати. Фото: bild.de
Олександра Ткачук - Редактор

Якщо восени ваша картопля почала проростати, це може швидко зіпсувати запаси. Адже такий овоч швидко втрачає смакові якості та корисні речовини й з часом стає непридатною до приготування, і навіть для посадки. 

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Що слід робити, якщо картопля почала проростати восени, дізнавайтесь у нашому матеріалі. Дотримуючись простих рекомендацій, можна буде уникнути втрат.

Як врятувати картоплю від проростання

Ці прості поради збережуть ваші запаси: 

1. Контролюйте температуру та вологість

Оптимальна температура для зберігання картоплі — 4-6°C, а рівень вологості — близько 85-90%. Якщо ці умови не дотримані, картопля швидко проросте.

2. Регулярно перевіряйте та перебирайте запаси

Перевіряйте картоплю кожні кілька тижнів. При появі паростків видаляйте їх. Це допоможе зупинити проростання інших бульб та запобігти гниттю.

3. Бережіть запаси від світла

Картопля повинна зберігатися у темряві, оскільки світло активізує проростання. Використовуйте мішки або накривайте запаси, щоб уникнути прямого світла.

 

 

Як врятувати запаси картоплі, яка почала проростати восени
Картопля у ящику проросла. Фото: google.com

Корисні практичні поради для тривалого зберігання картоплі

  • Обробка натуральними речовинами. Посипте картоплю деревною золою або крейдою — це допоможе зупинити проростання і захистить від шкідників.
  • Сортування при збиранні. Перед зберіганням обирайте тільки здорову картоплю без пошкоджень. Це зменшить ризик гниття.

Застосовуючи ці прості поради, ви зможете зберегти картоплю в хорошому стані до весни, забезпечуючи себе якісним продуктом на довгий час.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати гарбузи, щоб вони долежали до самої весни.

Нагадаємо, ми писали, як зберігати капусту взимку, щоб вона залишалася свіжою, соковитою, вітамінною та смачною.

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