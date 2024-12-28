Как прорастить побег алоэ для посадки - советы, инструкция

Горшок с алоэ. Фото: Pinterest

Домашнее растение алоэ имеет не только красивый внешний вид, но и обладает целебными свойствами. Многие украинцы лечатся им и делают увлажняющие маски для лица.

Новини.LIVE делятся лучшими советами для тех, кто хочет без лишних трат размножить это растение у себя дома.

Читайте также:

Как прорастить побег алоэ

Выберите побег, у которого есть 3-5 листьев и корневая шейка (место, где листья переходят в корень или стебель). Оставьте побег на 1-2 дня в сухом, затененном месте. Это поможет срезу подсохнуть, чтобы избежать гниения при посадке.

Комнатное растение алоэ. Фото: Pinterest

Алоэ любит легкую, хорошо дренированную почву. Можно использовать готовую смесь для суккулентов или приготовить ее самостоятельно:

2 части песка (лучше крупнозернистого);

1 часть садовой земли;

1 часть торфа или перегноя.

Обязательно насыпьте на дно горшка слой керамзита, мелкого гравия или битого кирпича, чтобы предотвратить застой воды и гниение. Лучше выберите глиняный или пластиковый горшок с дренажными отверстиями. Размер горшка должен быть чуть больше корневой системы.

Проращивание побега алоэ. Фото: Pinterest

Посадите побег в грунт на глубину 2-3 см, слегка утрамбовав землю вокруг. Удержитесь от полива первые 2-3 дня, чтобы избежать загнивания корней.

Алоэ требует много света, но без прямого солнца, особенно на этапе укоренения. Идеально подойдет яркий рассеянный свет. Растение не любит мокрую почву, поэтому поливайте умеренно, только когда почва полностью просохнет.

Если у вас случайно обломался побег без корней, посадите его во влажный песок и подождите, пока он укоренится (2-3 недели), а затем так же пересадите в грунт.

Напомним, мы писали о том, как можно заставить фикус обильно расти и правильно развиваться. Также мы рассказывали о том, какой водой следует поливать комнатные растения.