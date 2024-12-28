Як проростити пагін алое для посадки — поради, інструкція

Горщик з алое. Фото: Pinterest

Домашня рослина алое має не тільки гарний зовнішній вигляд, але й має цілющі властивості. Багато українців лікуються ним та роблять зволожувальні маски для обличчя.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для тих, хто хоче без зайвих витрат розмножити цю рослину в себе вдома.

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Як проростити пагін алое

Оберіть пагін, який має 3-5 листків і кореневу шийку (місце, де листки переходять у корінь або стебло). Залиште пагін на 1-2 дні в сухому, затіненому місці. Це допоможе зрізу підсохнути, щоб уникнути гниття при посадці.

Кімнатна рослина алое. Фото: Pinterest

Алое любить легкий, добре дренований ґрунт. Можна використовувати готову суміш для сукулентів або приготувати її самостійно:

2 частини піску (краще грубозернистого);

1 частина садової землі;

1 частина торфу або перегною.

Обов’язково насипте на дно горщика шар керамзиту, дрібного гравію чи битої цегли, щоб запобігти застою води та гниттю. Краще оберіть глиняний або пластиковий горщик із дренажними отворами. Розмір горщика повинен бути трохи більшим за кореневу систему.

Пророщення пагона алое. Фото: Pinterest

Посадіть пагін у ґрунт на глибину 2-3 см, злегка утрамбувавши землю навколо. Утримайтеся від поливу перші 2-3 дні, щоб уникнути загнивання коріння.

Алое потребує багато світла, але без прямого сонця, особливо на етапі вкорінення. Ідеально підійде яскраве розсіяне світло. Рослина не любить мокрий ґрунт, а тому поливайте помірно, лише коли ґрунт повністю просохне.

Якщо у вас випадково обламався пагін без коренів, посадіть його у вологий пісок і почекайте, поки він укорениться (2-3 тижні), а потім так само пересадіть у ґрунт.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна змусити фікус рясно рости і правильно розвиватися. Також ми розповідали про те, якою водою варто поливати кімнатні рослини.