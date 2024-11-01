Как избавиться от парши на деревьях — эффективные методы

Парша на плодах яблони в саду. Фото: скриншот с YouTube

Даже у садоводов с большим опытом иногда возникает такая серьезная проблема, как парша, от которой не так уж легко избавиться. Однако существуют эффективные методы, которые помогут вам раз и навсегда побороть это заболевание в саду.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Как распознать паршу

Парша — это очень опасная болезнь, которая обычно поражает деревья с яблоками и грушами. Вредный гриб "прячется" осенью в опавших листьях, коре заболевших побегов и т.д. Весной эта болезнь распространяется и поражает листья, побеги и плоды.

Признаками этой болезни являются маленькие расплывчатые пятна на молодых листьях, на которых сверху появляется темно-оливковый налет. Из-за этого пораженные завязи осыпаются, а те, которые остались на растении, перестают расти и гниют. К тому же, парша способна уничтожить устойчивость к морозам и снизить урожайность плодовых деревьев.

Признак наличия парши на яблоках. Фото: Pinterest

Поэтому для защиты сада от этого опасного заболевания вам необходимо придерживаться важных рекомендаций.

Как избавиться от парши на деревьях

Чтобы снизить степень поражения яблонь и груш, соберите осенью все опавшие листья и сожгите их или же положите на компостную яму не менее, чем на два года. После ноября фруктовые деревья и приствольный круг следует опрыскать раствором одного из этих припаратов:

Мочевина

Аммиачная селитра

Нитроаммофоска

Весной и в начале лета опрыскивайте плодовые деревья в саду препаратами, в состав которых входит медь. А вот после окончания периода цветения опрыскивайте пораженные фруктовые деревья в саду бордоской смесью на один процент.

Процесс опрыскивания яблони в саду. Фото: Pinterest

Если нужно, то через две-три недели после окончания периода цветения опрыскивайте деревья этим препаратом в сочетании с препаратом против вредителей.

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