Як захистити аґрус від борошнистої роси — чим його обробити

Людина, що збирає врожай аґрусу на городі. Фото: Acquagarden.co.uk

Таке небезпечне захворювання, як борошниста роса, зазвичай вражає чорну смородину і аґрус. Досвідчені дачники розповіли, як можна захистити цю ягоду від хвороби, чим і як її варто обробляти восени і чому це так важливо.

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Що таке борошниста роса

Борошниста роса — це небезпечна грибкова хвороба, яка спочатку вражає молоде листя, а потім — ягоди. Ознаками цього захворювання є білий павутинний наліт, який згодом набуває борошнистого вигляду. Зрозуміти, що ця хвороба вразила вашу рослину, можна за деформацією листової пластини, кривими пагонами і опаданням зав’язі.

Найчастіше від цього захворювання страждає чорна смородина і аґрус, тому важливо обробляти їх відповідними засобами.

Ознака наявності борошнистої роси на аґрусі. Фото: Pinterest

Чому важливо обробляти аґрус від борошнистої роси восени

Дачники з досвідом рекомендують обробляти кущі аґрусу саме восени, адже спори грибків добре витримують морози і холоди. Якщо це не зробити в осінню пору року, аґрус буде носієм цієї хвороби. Щойно надворі потеплішає навесні, борошниста роса починає розвиватися, розмножуватися і вражати все, що можна.

Як обробляти аґрус від борошнистої роси восени

Восени, коли з аґрусу вже опаде листя, необхідно обробити чагарники мідним купоросом. Щоб приготувати ефективний розчин, вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Мідний купорос — 100 грамів

Гаряча вода — десять літрів

Добре обприскайте всі пагони рослини і землю навколо ягідного чагарника, щоб раз і назавжди знищити грибкові спори цього захворювання. Це допоможе вам захистити цю ягоду від небезпечної хвороби.

Процес обприскування аґрусу. Фото: Decorexpro

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