Как защитить крыжовник от мучнистой росы — чем его обработать

Человек, собирающий урожай крыжовника на огороде. Фото: Acquagarden.co.uk

Такое опасное заболевание, как мучнистая роса, обычно поражает черную смородину и крыжовник. Опытные дачники рассказали, как можно защитить эту ягоду от болезни, чем и как ее следует обрабатывать осенью и почему это так важно.

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Что такое мучнистая роса

Мучнистая роса — это опасная грибковая болезнь, которая сначала поражает молодые листья, а затем — ягоды. Признаками этого заболевания является белый паутинный налет, который впоследствии приобретает мучнистый вид. Понять, что эта болезнь поразила ваше растение, можно по деформации листовой пластины, кривым побегам и опаданию завязи.

Чаще всего от этого заболевания страдает черная смородина и крыжовник, поэтому важно обрабатывать их соответствующими средствами.

Признак наличия мучнистой росы на крыжовнике. Фото: Pinterest

Почему важно обрабатывать крыжовник от мучнистой росы осенью

Дачники с опытом рекомендуют обрабатывать кусты крыжовника именно осенью, ведь споры грибков хорошо выдерживают морозы и холода. Если это не сделать в осеннее время года, крыжовник будет носителем этой болезни. Как только на улице потеплеет весной, мучнистая роса начинает развиваться, размножаться и поражать все, что можно.

Как обрабатывать крыжовник от мучнистой росы осенью

Осенью, когда с крыжовника уже опадут листья, необходимо обработать кустарники медным купоросом. Чтобы приготовить эффективный раствор, вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Медный купорос — 100 грамм

Горячая вода — десять литров

Хорошо опрыскивайте все побеги растения и землю вокруг ягодного кустарника, чтобы раз и навсегда уничтожить грибковые споры этого заболевания. Это поможет вам защитить эту ягоду от опасной болезни.

Процесс опрыскивания крыжовника. Фото: Decorexpro

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