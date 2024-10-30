Как защитить крыжовник от мучнистой росы — чем его обработать

Чем обработать крыжовник осенью, чтобы преодолеть мучнистую росу
Такое опасное заболевание, как мучнистая роса, обычно поражает черную смородину и крыжовник. Опытные дачники рассказали, как можно защитить эту ягоду от болезни, чем и как ее следует обрабатывать осенью и почему это так важно.
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Что такое мучнистая роса
Мучнистая роса — это опасная грибковая болезнь, которая сначала поражает молодые листья, а затем — ягоды. Признаками этого заболевания является белый паутинный налет, который впоследствии приобретает мучнистый вид. Понять, что эта болезнь поразила ваше растение, можно по деформации листовой пластины, кривым побегам и опаданию завязи.
Чаще всего от этого заболевания страдает черная смородина и крыжовник, поэтому важно обрабатывать их соответствующими средствами.
Почему важно обрабатывать крыжовник от мучнистой росы осенью
Дачники с опытом рекомендуют обрабатывать кусты крыжовника именно осенью, ведь споры грибков хорошо выдерживают морозы и холода. Если это не сделать в осеннее время года, крыжовник будет носителем этой болезни. Как только на улице потеплеет весной, мучнистая роса начинает развиваться, размножаться и поражать все, что можно.
Как обрабатывать крыжовник от мучнистой росы осенью
Осенью, когда с крыжовника уже опадут листья, необходимо обработать кустарники медным купоросом. Чтобы приготовить эффективный раствор, вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- Медный купорос — 100 грамм
- Горячая вода — десять литров
Хорошо опрыскивайте все побеги растения и землю вокруг ягодного кустарника, чтобы раз и навсегда уничтожить грибковые споры этого заболевания. Это поможет вам защитить эту ягоду от опасной болезни.
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