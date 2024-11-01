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Як захистити сад від парші — що робити в листопаді

1 листопада 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися парші на деревах — ефективні методи
Парша на плодах яблуні в саду. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Навіть у садівників з великим досвідом інколи виникає така серйозна проблема, як парша, якої не так вже і легко позбутися. Однак, існують ефективні методи, які допоможуть вам раз і назавжди побороти це захворювання в саду.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Парша — це дуже небезпечна хвороба, яка зазвичай вражає дерева з яблуками і грушами. Шкідливий гриб "ховається" восени в опалому листі, корі захворілих пагонів тощо. Навесні ця хвороба поширюється і вражає вже листя, пагони і плоди. 

Ознаками цієї хвороби є маленькі розпливчасті плями на молодому листі, на яких зверху з’являється темно-оливковий наліт. Через це вражені зав’язі осипаються, а ті, які залишилися на рослині, перестають рости і гниють. До того ж, парша здатна знищити стійкість до морозів і знизити урожайність плодових дерев.

Парша на яблоках
Ознака наявності парші на яблуках. Фото: Pinterest

Тому для захисту саду від цього небезпечного захворювання вам необхідно дотримуватися важливих рекомендацій.

Як позбутися парші на деревах

Щоб знизити ступінь ураження яблунь і груш, зберіть восени все опале листя і спаліть його або ж покладіть на компостну яму не менш, ніж на два роки. Після листопада фруктові дерева і пристовбурне коло слід обприскати розчином одного з цих припаратів:

  • Сечовина
  • Аміачна селітра
  • Нітроамофоска

Навесні та початку літа обприскайте плодові дерева в саду препаратами, до складу яких входить мідь. А ось після закінчення періоду цвітіння обприскайте вражені фруктові дерева в саду бордоською сумішшю на один відсоток. 

Обпрыскивание дерева
Процес обприскування яблуні в саду. Фото: Pinterest

Якщо треба, то через два-три тижні після закінчення періоду цвітіння обприскайте дерева цим препаратом у поєднанні з препаратом проти шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати аґрус від борошнистої роси. 

Раніше ми розповідали про те, чим необхідно обробити плодові дерева в саду восени. 

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