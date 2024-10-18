Как обрезать каланхоэ, которое вытянулось — полезные советы опытных цветоводов

Как правильно обрезать каланхоэ, которое вытянулось — цветоводы ответили
Каланхоэ — это домашний цветок, который не требует особого ухода, но способен вытягиваться и терять свою форму. Опытные цветоводы рассказали, почему это происходит и что следует делать с этим растением, чтобы улучшить его развитие.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Обрезка каланхоэ — зачем это делать
Если у вас дома растет каланхоэ и вы заметили, что оно вытянулось, вероятно, вы просто ни разу его не обрезали, а зря. Эта процедура нужна домашнему цветку для того, чтобы обновить старые побеги и стимулировать активный рост новых.
К тому же, обрезать это растение нужно для того, чтобы сделать хорошую форму, спасти его от паразитов и вырастить крепкие листья. Чтобы не испортить каланхоэ и не нарушить его развитие, узнайте, как правильно его нужно обрезать.
Как правильно обрезать каланхоэ
Подготовка растения к обрезке
Прежде, чем обрезать этот домашний цветок, необходимо тщательно подготовиться. В частности, за несколько дней нужно полить растение, продезинфицировать инструменты для обрезки, то есть, секатор, нож или острые ножницы, а также подготовить древесный уголь в виде порошка или фунгицид.
Процесс обрезки растения
Сначала обрежьте до двух листьев на вытянувшемся стебле растения, затем перейдите на крону и уберите оттуда такие же листья. Места срезов обработайте порошком древесного угля и оставьте обрезанное растение там, где не меняется освещение и температура воздуха.
Уход за растением после обрезки
После этой процедуры поливайте каланхоэ по несколько раз в неделю, добавляя по одному разу в месяц древесный уголь в грунт. Также не забывайте создавать для домашнего растения соответствующие температурные условия и ставить его на окна с восточной стороны.
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