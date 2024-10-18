Як обрізати каланхое, яке витягнулося — корисні поради досвідчених квітникарів

Жінка, яка обрізає каланхое. Фото: скриншот з YouTube

Каланхое — це домашня квітка, яка не потребує особливого догляду, але здатна витягуватися і втрачати свою форму. Досвідчені квітникарі розповіли, чому це відбувається і що варто робити з цією рослиною, щоб покращити її розвиток.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Обрізка каланхое — навіщо це робити

Якщо у вас вдома росте каланхое і ви помітили, що воно витягнулося, ймовірно, ви просто його жодного разу не обрізали, а дарма. Ця процедура потрібна домашній квітці для того, щоб оновити старі пагони і стимулювати активний ріст нових.

Квітка каланхое у горщику. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, обрізати цю рослину потрібно для того, щоб зробити гарну форму, врятувати її від паразитів і виростити міцне листя. Щоб не зіпсувати каланхое і не порушити його розвиток, дізнайтеся, як правильно його потрібно обрізати.

Як правильно обрізати каланхое

Підготовка рослини до обрізки

Перш, ніж обрізати цю домашню квітку, необхідно ретельно підготуватися. Зокрема, за декілька днів потрібно полити рослину, продезінфікувати інструменти для обрізки, тобто, секатор, ніж або гострі ножиці, а також підготувати деревне вугілля у вигляді порошку або фунгіцид.

Процес обрізки рослини

Спочатку обріжте до двох листків на стеблі рослини, які витягнулися, потім перейдіть на крону і приберіть звідти такі ж самі листки. Місця зрізів обробіть порошком деревного вугілля і залиште обрізану рослину там, де не змінюється освітлення і температура повітря.

Процедура обрізки каланхое вдома. Фото: скриншот з YouTube

Догляд рослини після обрізки

Після цієї процедури поливайте каланхое по декілька разів на тиждень, додаючи по одному разу в місяць деревне вугілля у ґрунт. Також не забувайте створювати для домашньої рослини відповідні температурні умови і ставити її на вікна зі східного боку.

Нагадаємо, ми писали про те, чому коріння орхідеї вилазить з горщика і як можна врятувати квітку.

Раніше ми розповідали про те, чому фікус скидає листя і як врятувати домашню рослину.

Також ми повідомляли про те, як потрібно правильно доглядати кактус.