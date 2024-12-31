Как ухаживать за замиокулькасом, чтобы вырастить крепкое комнатное растение — советы

Молодая девушка, которая поливает замиокулькас на столе. Фото: Pexels

Опытные цветоводы знают, что такое комнатное растение, как замиокулькас, имеет насыщенно зеленые листья, а если на них появилась гниль, то вы допустили серьезную ошибку при выращивании. Узнайте, как правильно ухаживать за этим домашним цветком, чтобы он не болел.

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Замиокулькас — это довольно популярное домашнее растение, которое имеет сочную зелень и умеет роскошно цвести. Однако, все это цветок может дать только в том случае, если вы будете правильно за ним ухаживать. Например, если на листьях появилась гниль, то где-то вы допустили ошибку.

Замиокулькас в белом горшке на столе. Фото: Pinterest

Чаще это растение страдает от сухой и корневой гнили, поэтому важно знать, как защитить замиокулькас от этих проблем.

Корневая система замиокулькаса над горшком. Фото: Freepik

Как ухаживать за замиокулькасом для защиты от гнили

Температура воздуха

Замиокулькас может расти в условиях температуры около десяти градусов, поэтому нельзя это растение ставить под открытым окном и возле источников тепла. Дело в том, что этот комнатный цветок плохо выдерживает сухой и жаркий воздух.

Количество воды

К тому же, это комнатное растение умеет выдерживать засуху, ведь в ее листьях может накапливаться вода. Если вы перельете замиокулькас, вы рискуете испортить его. Дело в том, что чрезмерный объем воды может уплотнить почву, в результате чего жидкость застаивается в земле и провоцирует развитие плохих микроорганизмов.

Поэтому к субстратам для замиокулькаса нужно обязательно добавлять разрыхлители.

Кислотность почвы

Замиокулькас ни в коем случае не должен расти в очень кислой почве, а эта проблема возникает из-за развития бактерий во влажной среде. Если растение замерзло, у него ослабевает иммунная система, из-за чего быстрее появляются бактерии.

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