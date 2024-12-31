Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как правильно ухаживать за замиокулькасом — важные правила arrow

Как правильно ухаживать за замиокулькасом — важные правила

31 декабря 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как ухаживать за замиокулькасом, чтобы вырастить крепкое комнатное растение — советы
Молодая девушка, которая поливает замиокулькас на столе. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Опытные цветоводы знают, что такое комнатное растение, как замиокулькас, имеет насыщенно зеленые листья, а если на них появилась гниль, то вы допустили серьезную ошибку при выращивании. Узнайте, как правильно ухаживать за этим домашним цветком, чтобы он не болел.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Замиокулькас — это довольно популярное домашнее растение, которое имеет сочную зелень и умеет роскошно цвести. Однако, все это цветок может дать только в том случае, если вы будете правильно за ним ухаживать. Например, если на листьях появилась гниль, то где-то вы допустили ошибку.

Замиокулькас
Замиокулькас в белом горшке на столе. Фото: Pinterest

Чаще это растение страдает от сухой и корневой гнили, поэтому важно знать, как защитить замиокулькас от этих проблем.

Уход за замиокулькасом
Корневая система замиокулькаса над горшком. Фото: Freepik

Как ухаживать за замиокулькасом для защиты от гнили

Температура воздуха

Замиокулькас может расти в условиях температуры около десяти градусов, поэтому нельзя это растение ставить под открытым окном и возле источников тепла. Дело в том, что этот комнатный цветок плохо выдерживает сухой и жаркий воздух.

Количество воды

К тому же, это комнатное растение умеет выдерживать засуху, ведь в ее листьях может накапливаться вода. Если вы перельете замиокулькас, вы рискуете испортить его. Дело в том, что чрезмерный объем воды может уплотнить почву, в результате чего жидкость застаивается в земле и провоцирует развитие плохих микроорганизмов.

Поэтому к субстратам для замиокулькаса нужно обязательно добавлять разрыхлители.

Кислотность почвы

Замиокулькас ни в коем случае не должен расти в очень кислой почве, а эта проблема возникает из-за развития бактерий во влажной среде. Если растение замерзло, у него ослабевает иммунная система, из-за чего быстрее появляются бактерии.

Напомним, мы писали о том, какими дешевыми удобрениями можно подкормить комнатные растения.

Раньше мы рассказывали о том, почему фикус начал сохнуть и как спасти комнатное растение.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать орхидею, чтобы улучшить ее рост.

растения цветы советы домашние цветы комнатные растения замиокулькас

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

05:57 В Киевской области слышны взрывы — что произошло

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

05:37 Надбавки для военных — за что они начисляются

Срочная новость

05:27 От ТЦК требуют то, к чему они не готовы, заявила юрист

05:05 На западе и юге туман — прогноз погоды на последний день года

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

03:55 "Азову" нужны психиатры — какая зарплата и требования

Срочная новость

03:19 В Киеве раздались повторные взрывы

Срочная новость

03:07 В Киеве был слышен взрыв

03:03 В Киеве и ряде областей тревога — что известно

02:58 В Севастополе прогремела серия взрывов

Срочная новость

05:57 В Киевской области слышны взрывы — что произошло

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

05:37 Надбавки для военных — за что они начисляются

Срочная новость

05:27 От ТЦК требуют то, к чему они не готовы, заявила юрист

05:05 На западе и юге туман — прогноз погоды на последний день года

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

03:55 "Азову" нужны психиатры — какая зарплата и требования

Срочная новость

03:19 В Киеве раздались повторные взрывы

Срочная новость

03:07 В Киеве был слышен взрыв

03:03 В Киеве и ряде областей тревога — что известно

02:58 В Севастополе прогремела серия взрывов

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года