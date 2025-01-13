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Как оформить дачу в собственность в Украине 2025 — документы

13 января 2025 18:15
Кристина Кучугурная - Редактор
Как оформить дачный дом в Украине 2025 — стоимость и документы
Женщина со строителем, которые смотрят проект дома. Фото: Justdial
Кристина Кучугурная - Редактор

Прежде чем распоряжаться собственным имуществом, например домом, необходимо его узаконить. Специалисты объяснили, как оформить дачный дом в Украине, какие документы нужно иметь при этом и какова стоимость этой процедуры сегодня.

Новини.LIVE рассказывает об этих моментах.

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Процедуры узаконивания дачных домов в Украине

Есть несколько процедур оформления дачи в Украине, в частности:

  • Общая процедура оформления 
  • Упрощенная процедура оформления
  • Оформление домов, которые построены до 1992 года
Дом
Проект дома на документе. Фото: Vidusa

Документы для оформления дачи в Украине

Прежде чем оформлять дачный дом на территории Украины, необходимо иметь определенные документы под рукой. В частности, вам потребуются:

  • Топографическая съемка или выкопировка
  • Эскиз строительства, который можно заказать у архитектора
  • Строительный паспорт, который можно получить в отделе архитектуры
  • Уведомление, которое указывает на начало работ
  • Технический паспорт
  • Декларация касательно того, что объект вводится в эксплуатацию
  • Справка о почтовом адресе, который вы присваиваете себе
  • Выписка о регистрации права собственности в государственном реестре

Если вы собираетесь оформлять дом площадью более 500 квадратных метров, вам нужно получить градостроительные условия и ограничения, разработать проект у архитектора и получить документы о техническом и авторском надзоре.

Документы
Подписание документов на столе. Фото: Vidusa

Стоимость узаконивания домов в Украине

Нет точной информации касательно того, сколько стоит процесс оформления дачных домов, ведь все зависит от нескольких параметров. В частности, стоимость оформления зависит от таких критериев, как:

  • Площадь объекта
  • Месторасположение дома
  • Наличие техдокументации на объект
  • Год возведения дома

В целом, сегодня на территории Украины процесс оформления дачных домов стоит от 20 500 гривен.

Напомним, мы писали о том, в каких домах украинцам не стоит покупать квартиру.

Ранее мы рассказывали о том, какие налоги придется уплатить украинцам при продаже квартиры.

Также мы сообщали о том, можно ли выкупить арендованное жилье в Украине.

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