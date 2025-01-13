Как оформить дачный дом в Украине 2025 — стоимость и документы

Женщина со строителем, которые смотрят проект дома. Фото: Justdial

Прежде чем распоряжаться собственным имуществом, например домом, необходимо его узаконить. Специалисты объяснили, как оформить дачный дом в Украине, какие документы нужно иметь при этом и какова стоимость этой процедуры сегодня.

Новини.LIVE рассказывает об этих моментах.

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Процедуры узаконивания дачных домов в Украине

Есть несколько процедур оформления дачи в Украине, в частности:

Общая процедура оформления

Упрощенная процедура оформления

Оформление домов, которые построены до 1992 года

Проект дома на документе. Фото: Vidusa

Документы для оформления дачи в Украине

Прежде чем оформлять дачный дом на территории Украины, необходимо иметь определенные документы под рукой. В частности, вам потребуются:

Топографическая съемка или выкопировка

Эскиз строительства, который можно заказать у архитектора

Строительный паспорт, который можно получить в отделе архитектуры

Уведомление, которое указывает на начало работ

Технический паспорт

Декларация касательно того, что объект вводится в эксплуатацию

Справка о почтовом адресе, который вы присваиваете себе

Выписка о регистрации права собственности в государственном реестре

Если вы собираетесь оформлять дом площадью более 500 квадратных метров, вам нужно получить градостроительные условия и ограничения, разработать проект у архитектора и получить документы о техническом и авторском надзоре.

Подписание документов на столе. Фото: Vidusa

Стоимость узаконивания домов в Украине

Нет точной информации касательно того, сколько стоит процесс оформления дачных домов, ведь все зависит от нескольких параметров. В частности, стоимость оформления зависит от таких критериев, как:

Площадь объекта

Месторасположение дома

Наличие техдокументации на объект

Год возведения дома

В целом, сегодня на территории Украины процесс оформления дачных домов стоит от 20 500 гривен.

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