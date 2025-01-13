Как оформить дачный дом в Украине 2025 — стоимость и документы

Как оформить дачу в собственность в Украине 2025 — документы
Прежде чем распоряжаться собственным имуществом, например домом, необходимо его узаконить. Специалисты объяснили, как оформить дачный дом в Украине, какие документы нужно иметь при этом и какова стоимость этой процедуры сегодня.
Новини.LIVE рассказывает об этих моментах.
Процедуры узаконивания дачных домов в Украине
Есть несколько процедур оформления дачи в Украине, в частности:
- Общая процедура оформления
- Упрощенная процедура оформления
- Оформление домов, которые построены до 1992 года
Документы для оформления дачи в Украине
Прежде чем оформлять дачный дом на территории Украины, необходимо иметь определенные документы под рукой. В частности, вам потребуются:
- Топографическая съемка или выкопировка
- Эскиз строительства, который можно заказать у архитектора
- Строительный паспорт, который можно получить в отделе архитектуры
- Уведомление, которое указывает на начало работ
- Технический паспорт
- Декларация касательно того, что объект вводится в эксплуатацию
- Справка о почтовом адресе, который вы присваиваете себе
- Выписка о регистрации права собственности в государственном реестре
Если вы собираетесь оформлять дом площадью более 500 квадратных метров, вам нужно получить градостроительные условия и ограничения, разработать проект у архитектора и получить документы о техническом и авторском надзоре.
Стоимость узаконивания домов в Украине
Нет точной информации касательно того, сколько стоит процесс оформления дачных домов, ведь все зависит от нескольких параметров. В частности, стоимость оформления зависит от таких критериев, как:
- Площадь объекта
- Месторасположение дома
- Наличие техдокументации на объект
- Год возведения дома
В целом, сегодня на территории Украины процесс оформления дачных домов стоит от 20 500 гривен.
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