Як оформити дачний будинок в Україні 2025 — вартість і документи

Як оформити дачу у власність в Україні 2025 — документи
Перш ніж розпоряджатися власним майном, наприклад будинком, необхідно його узаконити. Фахівці пояснили, як оформити дачний будинок в Україні, які документи потрібно мати при цьому і яка вартість цієї процедури сьогодні.
Новини.LIVE розповідає про ці моменти.
Процедури узаконення дачних будинків в Україні
Є декілька процедур оформлення дачі в Україні, зокрема:
- Загальна процедура оформлення
- Спрощена процедура оформлення
- Оформлення будинків, які побудовані до 1992 року
Документи для оформлення дачі в Україні
Перш ніж оформлювати дачний будинок на території України, необхідно мати певні документи під рукою. Зокрема, вам потрібні:
- Топографічна зйомка або викопіювання
- Ескіз будівництва, який можна замовити в архітектора
- Будівельний паспорт, який можна отримати у відділі архітектури
- Повідомлення, яке вказує на початок робіт
- Технічний паспорт
- Декларація стосовно того, що об’єкт вводиться в експлуатацію
- Довідка про поштову адресу, яку ви присвоюєте собі
- Виписка про реєстрацію права власності в державному реєстрі
Якщо ви збираєтеся оформлювати будинок площею понад 500 квадратних метрів, вам потрібно отримати містобудівні умови та обмеження, розробити проєкт в архітектора й отримати документи про технічний і авторський нагляд.
Вартість узаконення будинків в Україні
Немає точної інформації стосовно того, скільки коштує процес оформлення дачних будинків, адже все залежить від декількох параметрів. Зокрема, вартість оформлення залежить від таких критеріїв, як:
- Площа об’єкта
- Місце розташування будинку
- Наявність техдокументації на об’єкт
- Рік зведення будинку
Загалом, сьогодні на території Україні процес оформлення дачних будинків коштує від 20 500 гривень.
Нагадаємо, ми писали про те, в яких будинках українцям не варто купувати квартиру.
Раніше ми розповідали про те, які податки доведеться сплатити українцям при продажі квартири.
Також ми повідомляли про те, чи можна викупити орендоване житло в Україні.
Читайте Новини.LIVE!