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Як оформити дачу у власність в Україні 2025 — документи

13 січня 2025 18:15
Христина Кучугурна - Редактор
Як оформити дачний будинок в Україні 2025 — вартість і документи
Жінка з будівельником, які дивляться проєкт будинку. Фото: Justdial
Христина Кучугурна - Редактор

Перш ніж розпоряджатися власним майном, наприклад будинком, необхідно його узаконити. Фахівці пояснили, як оформити дачний будинок в Україні, які документи потрібно мати при цьому і яка вартість цієї процедури сьогодні.

Новини.LIVE розповідає про ці моменти.

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Процедури узаконення дачних будинків в Україні

Є декілька процедур оформлення дачі в Україні, зокрема:

  • Загальна процедура оформлення 
  • Спрощена процедура оформлення
  • Оформлення будинків, які побудовані до 1992 року
Дом
Проєкт будинку на документі. Фото: Vidusa

Документи для оформлення дачі в Україні

Перш ніж оформлювати дачний будинок на території України, необхідно мати певні документи під рукою. Зокрема, вам потрібні:

  • Топографічна зйомка або викопіювання
  • Ескіз будівництва, який можна замовити в архітектора
  • Будівельний паспорт, який можна отримати у відділі архітектури
  • Повідомлення, яке вказує на початок робіт 
  • Технічний паспорт
  • Декларація стосовно того, що об’єкт вводиться в експлуатацію
  • Довідка про поштову адресу, яку ви присвоюєте собі
  • Виписка про реєстрацію права власності в державному реєстрі

Якщо ви збираєтеся оформлювати будинок площею понад 500 квадратних метрів, вам потрібно отримати містобудівні умови та обмеження, розробити проєкт в архітектора й отримати документи про технічний і авторський нагляд. 

Документы
Підписання документів на столі. Фото: Vidusa

Вартість узаконення будинків в Україні

Немає точної інформації стосовно того, скільки коштує процес оформлення дачних будинків, адже все залежить від декількох параметрів. Зокрема, вартість оформлення залежить від таких критеріїв, як:

  • Площа об’єкта
  • Місце розташування будинку
  • Наявність техдокументації на об’єкт
  • Рік зведення будинку

Загалом, сьогодні на території Україні процес оформлення дачних будинків коштує від 20 500 гривень.

Нагадаємо, ми писали про те, в яких будинках українцям не варто купувати квартиру. 

Раніше ми розповідали про те, які податки доведеться сплатити українцям при продажі квартири. 

Також ми повідомляли про те, чи можна викупити орендоване житло в Україні. 

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