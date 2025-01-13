Як оформити дачний будинок в Україні 2025 — вартість і документи

Жінка з будівельником, які дивляться проєкт будинку. Фото: Justdial

Перш ніж розпоряджатися власним майном, наприклад будинком, необхідно його узаконити. Фахівці пояснили, як оформити дачний будинок в Україні, які документи потрібно мати при цьому і яка вартість цієї процедури сьогодні.

Новини.LIVE розповідає про ці моменти.

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Є декілька процедур оформлення дачі в Україні, зокрема:

Загальна процедура оформлення

Спрощена процедура оформлення

Оформлення будинків, які побудовані до 1992 року

Проєкт будинку на документі. Фото: Vidusa

Документи для оформлення дачі в Україні

Перш ніж оформлювати дачний будинок на території України, необхідно мати певні документи під рукою. Зокрема, вам потрібні:

Топографічна зйомка або викопіювання

Ескіз будівництва, який можна замовити в архітектора

Будівельний паспорт, який можна отримати у відділі архітектури

Повідомлення, яке вказує на початок робіт

Технічний паспорт

Декларація стосовно того, що об’єкт вводиться в експлуатацію

Довідка про поштову адресу, яку ви присвоюєте собі

Виписка про реєстрацію права власності в державному реєстрі

Якщо ви збираєтеся оформлювати будинок площею понад 500 квадратних метрів, вам потрібно отримати містобудівні умови та обмеження, розробити проєкт в архітектора й отримати документи про технічний і авторський нагляд.

Підписання документів на столі. Фото: Vidusa

Вартість узаконення будинків в Україні

Немає точної інформації стосовно того, скільки коштує процес оформлення дачних будинків, адже все залежить від декількох параметрів. Зокрема, вартість оформлення залежить від таких критеріїв, як:

Площа об’єкта

Місце розташування будинку

Наявність техдокументації на об’єкт

Рік зведення будинку

Загалом, сьогодні на території Україні процес оформлення дачних будинків коштує від 20 500 гривень.

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