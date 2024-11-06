Как отмыть круги горшков цветов на подоконнике — народный метод

Хозяйка, моющая белый подоконник. Фото: Pinterest

Все хозяйки, у которых дома много комнатных растений, знают, что после горшков с цветами на белых подоконниках часто остаются круги, которые не так уж и просто убрать. Однако, существует один эффективный народный метод, который поможет избавиться от нежелательного отпечатка на окне.

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Белые подоконники очень редко остаются в таком же цвете, когда на них расположены горшки с цветами. Если они стоят длительно без изменения местоположения, от них на подоконниках остаются круги, которые очень трудно убрать оттуда.

Но если знать действенные методы, то можно эффективно отмыть подоконники от нежелательных следов.

Комнатные растения на белом подоконнике. Фото: Pinterest

Как убрать круги от цветочных горшков на подоконнике

Обычной водой, к сожалению, нельзя избавиться от этих следов, поэтому для этого нужно приготовить эффективное чистящее средство. Чтобы его сделать, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Хозяйственное мыло — один кусок

Зубная паста — небольшое количество

Теплая вода

Терка

Губка

Возьмите кусок хозяйственного мыла, натрите его на терке и растворите в теплой воде, затем возьмите губку, вмокните ее в смесь и нанесите на подоконник. Разотрите смесь по кругам и оставьте в таком состоянии на десять минут.

В конце протрите жесткой стороной губки эти отпечатки и смойте остатки смеси чистой водой.

Процесс мытья белого подоконника. Фото: Freepik

Если вы берете хозяйственное мыло в жидком виде, нанесите его на грязные места и выдавите сверху небольшое количество зубной пасты. Затем повторите все то, что и с твердым мылом, и снова наслаждайтесь белыми подоконниками дома.

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