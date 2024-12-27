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Как не потерять компост у морозы — простые советы

27 декабря 2024 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как не потерять компост зимой на огороде — советы дачникам
Компост. Фото: pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Теплая зима — это подарок для садовода, однако морозы наоборот доставляют трудности. Компост нужно укрыть от холодов, чтобы питательные для растений минералы остались внутри.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, как сохранить компост в холодную зиму.

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Чтобы компост являлся максимально эффективным удобрением для растений, нужно сохранить правильную температуру. Спрашивается, чем лучше всего укрывать компост?

Пленка. Удобный вариант, но не забудьте оставить отверстия для вентиляции — это важно для микроорганизмов, перерабатывающих органику.

Агроволокно. Такой материал часто называют "дышащим". Он предохраняет компост от холода, но при этом сохраняется циркуляция воздуха.

Как уберечь компост зимой
Компост. Фото: pexels

Когда нужно готовить компост на зиму? Опытные дачники накрывают удобрения еще в ноябре, однако самое главное сделать это перед морозами. Ведь если компост утеплен, то органика продолжает преть даже при минусе за окном.

Напомним, мы рассказывали о том, зачем важно известковать почву и каким растениям это необходимо. Также писали, что категорически нельзя бросать в компост.

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