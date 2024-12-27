Як не втратити компост взимку на городі — поради дачникам

Компост. Фото: pexels

Тепла зима — це подарунок для садівника, однак морози навпаки додають труднощів. Компост потрібно сховати від холодів, щоб поживні для рослин мінерали залишились всередині.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як зберегти компост у холодну зиму.

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Щоб компост був максимально ефективним вдобренням для рослин, потрібно зберегти правильну температуру. Постає питання, чим найкраще вкривати компост?

Плівка. Зручний варіант, але не забудьте залишити отвори для вентиляції — це важливо для мікроорганізмів, які перероблюють органіку.

Агроволокно. Такий матеріал часто називають "дихаючим". Він захищає компост від холоду, але при цьому зберігається циркуляція повітря.

Компост. Фото: pexels

Коли потрібно готувати компост на зиму? Досвідчені дачники накривають вдобрення ще в листопаді, однак найголовніше зробити це перед морозами. Адже, якщо компост утеплений, то органіка продовжує пріти навіть при мінусі за вікном.

Нагадаємо, ми розповідали про те, для чого важливо вапнувати ґрунт і яким рослинам це необхідно. Також писали, що категорично не можна кидати в компост.