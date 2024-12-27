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Як не втратити компост у морози — прості поради

27 грудня 2024 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як не втратити компост взимку на городі — поради дачникам
Компост. Фото: pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Тепла зима — це подарунок для садівника, однак морози навпаки додають труднощів. Компост потрібно сховати від холодів, щоб поживні для рослин мінерали залишились всередині. 

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як зберегти компост у холодну зиму. 

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Як врятувати компост від холодів 

Щоб компост був максимально ефективним вдобренням для рослин, потрібно зберегти правильну температуру. Постає питання, чим найкраще вкривати компост?

Плівка. Зручний варіант, але не забудьте залишити отвори для вентиляції — це важливо для мікроорганізмів, які перероблюють органіку. 

Агроволокно. Такий матеріал часто називають "дихаючим". Він захищає компост від холоду, але при цьому зберігається циркуляція повітря. 

Як вберегти компост взимку
Компост. Фото: pexels

Коли потрібно готувати компост на зиму? Досвідчені дачники накривають вдобрення ще в листопаді, однак найголовніше зробити це перед морозами. Адже, якщо компост утеплений, то органіка продовжує пріти навіть при мінусі за вікном. 

Нагадаємо, ми розповідали про те, для чого важливо вапнувати ґрунт і яким рослинам це необхідно. Також писали, що категорично не можна кидати в компост. 

земля поради город компост дача

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