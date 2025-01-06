Как вырастить лавровый лист дома — пошаговая инструкция, полезные советы

Человек, который держит лавровое дерево в руках. Фото: Pinterest

Не секрет, что лавровый лист — это, пожалуй, одно из первых, что есть на кухне у каждой настоящей хозяйки, но не всегда нужно покупать его в магазине. Мы рассказываем, как можно с легкостью вырастить лавровое дерево прямо у себя на подоконнике и что для этого нужно делать.

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Лавровый лист в миске. Фото: Pinterest

Как посадить лавровый лист в домашних условиях

Прежде, чем сеять семена в грунт, положите их в холодильник на срок от семи до 14 дней, чтобы они быстрее проросли. Обязательно уберите оболочку на семенах и замочите их в теплой воде, оставив в таком состоянии на три дня.

Потом посадите семена в грунт, который обычно используется для выращивания кактусов, в горшок с дренажными отверстиями. Сейте семена на глубину полтора-два сантиметра на расстоянии в два сантиметра, затем полейте их и накройте полиэтиленом, чтобы создать своего рода парник.

Выращенное лавровое дерево на подоконнике. Фото: Pinterest

Поставьте готовую рассаду в теплое место, время от времени проветривая парник, а как только появятся первые ростки, уберите пленку и увлажните почву. Когда сеянцы станут немного крупнее с двумя-четырьмя листочками, пересадите растения в отдельные горшочки и поставьте в теплое место на две недели.

Только потом переносите горшки с лавровыми растениями на подоконник и не забывайте вовремя поливать их.

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