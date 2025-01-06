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Как можно вырастить лавровый лист на подоконнике — советы

6 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как вырастить лавровый лист дома — пошаговая инструкция, полезные советы
Человек, который держит лавровое дерево в руках. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что лавровый лист — это, пожалуй, одно из первых, что есть на кухне у каждой настоящей хозяйки, но не всегда нужно покупать его в магазине. Мы рассказываем, как можно с легкостью вырастить лавровое дерево прямо у себя на подоконнике и что для этого нужно делать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Обычно лавровый лист кладется в первые или вторые блюда для того, чтобы добавить им свежего аромата. Но не всегда этот лист нужно покупать в магазине, ведь его можно вырастить самостоятельно. Узнайте, как без проблем посадить и вырастить лавровый лист прямо на своем окне.

Лавровый лист
Лавровый лист в миске. Фото: Pinterest

Как посадить лавровый лист в домашних условиях

Прежде, чем сеять семена в грунт, положите их в холодильник на срок от семи до 14 дней, чтобы они быстрее проросли. Обязательно уберите оболочку на семенах и замочите их в теплой воде, оставив в таком состоянии на три дня.

Потом посадите семена в грунт, который обычно используется для выращивания кактусов, в горшок с дренажными отверстиями. Сейте семена на глубину полтора-два сантиметра на расстоянии в два сантиметра, затем полейте их и накройте полиэтиленом, чтобы создать своего рода парник.

Лавровое дерево
Выращенное лавровое дерево на подоконнике. Фото: Pinterest

Поставьте готовую рассаду в теплое место, время от времени проветривая парник, а как только появятся первые ростки, уберите пленку и увлажните почву. Когда сеянцы станут немного крупнее с двумя-четырьмя листочками, пересадите растения в отдельные горшочки и поставьте в теплое место на две недели.

Только потом переносите горшки с лавровыми растениями на подоконник и не забывайте вовремя поливать их.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить крепкую рассаду в чайных пакетиках.

Ранее мы рассказывали о том, как вырастить полезный шпинат в домашних условиях.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить розмарин на своем подоконнике.

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23:01 Россияне обстреляли Харьковщину авиабомбами — пострадала женщина

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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