Як виростити лавровий лист вдома — покрокова інструкція, корисні поради

Людина, яка тримає лаврове дерево в руках. Фото: Pinterest

Не секрет, що лавровий лист — це, мабуть, одне з перших, що є на кухні в кожної справжньої господині, але не завжди потрібно купувати його в магазині. Ми розповідаємо, як можна з легкістю виростити лаврове дерево просто у себе на підвіконні та що для цього потрібно робити.

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Зазвичай лавровий лист кладеться до перших або других страв для того, щоб додати їм свіжого аромату. Але не завжди цей лист потрібно купувати в магазині, адже його можна виростити самостійно. Дізнайтеся, як без проблем посадити і виростити лавровий лист просто на своєму вікні.

Лавровий лист у мисці. Фото: Pinterest

Як посадити лавровий лист в домашніх умовах

Перш, ніж сіяти насіння в ґрунт, покладіть його у холодильник на строк від семи до 14 днів, щоб воно швидше проросло. Обов’язково приберіть оболонку на насінні та замочіть його в теплій воді, залишивши в такому стані на три дні.

Потім посадіть насінинки у ґрунт, який зазвичай використовується для вирощування кактусів, в горщик з дренажними отворами. Сійте насіння завглибшки півтора-два сантиметри на відстані два сантиметри, потім полийте його і накрийте поліетиленом, щоб створити свого роду парник.

Вирощене лаврове дерево на підвіконні. Фото: Pinterest

Поставте готову розсаду в тепле місце, час від часу провітрюючи парник, а щойно з’являться перші ростки, приберіть плівку і зволожте ґрунт. Коли сіянці стануть трохи більшими з двома-чотирма листочками, пересадіть рослини в окремі горщики й поставте в тепле місце на два тижні.

Тільки потім переносьте горщики з лавровими рослинами на підвіконня і не забувайте вчасно поливати їх.

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