Як виростити лавровий лист вдома — покрокова інструкція, корисні поради

Як можна виростити лавровий лист на підвіконні — поради
Не секрет, що лавровий лист — це, мабуть, одне з перших, що є на кухні в кожної справжньої господині, але не завжди потрібно купувати його в магазині. Ми розповідаємо, як можна з легкістю виростити лаврове дерево просто у себе на підвіконні та що для цього потрібно робити.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Зазвичай лавровий лист кладеться до перших або других страв для того, щоб додати їм свіжого аромату. Але не завжди цей лист потрібно купувати в магазині, адже його можна виростити самостійно. Дізнайтеся, як без проблем посадити і виростити лавровий лист просто на своєму вікні.
Як посадити лавровий лист в домашніх умовах
Перш, ніж сіяти насіння в ґрунт, покладіть його у холодильник на строк від семи до 14 днів, щоб воно швидше проросло. Обов’язково приберіть оболонку на насінні та замочіть його в теплій воді, залишивши в такому стані на три дні.
Потім посадіть насінинки у ґрунт, який зазвичай використовується для вирощування кактусів, в горщик з дренажними отворами. Сійте насіння завглибшки півтора-два сантиметри на відстані два сантиметри, потім полийте його і накрийте поліетиленом, щоб створити свого роду парник.
Поставте готову розсаду в тепле місце, час від часу провітрюючи парник, а щойно з’являться перші ростки, приберіть плівку і зволожте ґрунт. Коли сіянці стануть трохи більшими з двома-чотирма листочками, пересадіть рослини в окремі горщики й поставте в тепле місце на два тижні.
Тільки потім переносьте горщики з лавровими рослинами на підвіконня і не забувайте вчасно поливати їх.
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