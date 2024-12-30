Что делать, чтобы куры неслись зимой — действенная подпитка из дрожжей

Как дрожжами заставить кур нестись даже зимой
В зимнее время года иногда бывает так, что нельзя собрать домашние яйца, ведь куры их не несут. Однако, если вы приготовите один действенный стимулятор и накормите ими своих домашних птиц, они будут активно нестись даже в условиях сильных морозов.
О том, как заставить кур нестись зимой с помощью дрожжей, рассказали на канале "Село — ти моя доля" в YouTube.
Иногда домашние куры отказываются нести яйца по некоторым причинам, но это исправимо. Блогер рассказала, чем необходимо накормить птиц, чтобы они начали активно нести яйца в зимнее время года. Речь идет о том, чтобы приготовить действенный стимулятор из дрожжей, которым нужно накормить кур.
Однако, готовить такую подкормку лучше из кормовых дрожжей, но подойдут и обычные пекарские. Итак, чтобы приготовить эффективную дрожжевую подкормку для кур, следует знать, какие ингредиенты для этого нужны и как правильно это делать.
Как приготовить эффективный раствор для кормления кур зимой
Какие ингредиенты для этого нужны
Чтобы приготовить подкормку для кур, возьмите такие ингредиенты, как:
- Дрожжи — 20 грамм
- Теплая вода — один литр
- Сахар — одна столовая ложка
- Дерть — один килограмм
Как приготовить действенную подкормку для кур
Чтобы приготовить эффективную подкормку для домашних птиц, разведите дрожжи в маленьком объеме воды и добавьте сахар. Затем добавьте еще один литр воды, перемешайте и добавьте дерть. Приготовленную смесь оставьте в таком состоянии на восемь часов там, где тепло.
Фермер советует кормить этим кур один раз в неделю утром, чтобы дрожжи стимулировали выработку яйцеклеток у птиц.
Напомним, мы писали о том, почему куры клюют собственные яйца и как это исправить.
Раньше мы рассказывали о том, чем категорично нельзя кормить домашних кур.
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