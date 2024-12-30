Что делать, чтобы куры неслись зимой — действенная подпитка из дрожжей

Домашняя курица на улице зимой. Фото: Pixabay

В зимнее время года иногда бывает так, что нельзя собрать домашние яйца, ведь куры их не несут. Однако, если вы приготовите один действенный стимулятор и накормите ими своих домашних птиц, они будут активно нестись даже в условиях сильных морозов.

О том, как заставить кур нестись зимой с помощью дрожжей, рассказали на канале "Село — ти моя доля" в YouTube.

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Иногда домашние куры отказываются нести яйца по некоторым причинам, но это исправимо. Блогер рассказала, чем необходимо накормить птиц, чтобы они начали активно нести яйца в зимнее время года. Речь идет о том, чтобы приготовить действенный стимулятор из дрожжей, которым нужно накормить кур.

Много кур в курятнике. Фото: Agenda Salta

Однако, готовить такую подкормку лучше из кормовых дрожжей, но подойдут и обычные пекарские. Итак, чтобы приготовить эффективную дрожжевую подкормку для кур, следует знать, какие ингредиенты для этого нужны и как правильно это делать.

Как приготовить эффективный раствор для кормления кур зимой

Какие ингредиенты для этого нужны

Чтобы приготовить подкормку для кур, возьмите такие ингредиенты, как:

Дрожжи — 20 грамм

Теплая вода — один литр

Сахар — одна столовая ложка

Дерть — один килограмм

Как приготовить действенную подкормку для кур

Чтобы приготовить эффективную подкормку для домашних птиц, разведите дрожжи в маленьком объеме воды и добавьте сахар. Затем добавьте еще один литр воды, перемешайте и добавьте дерть. Приготовленную смесь оставьте в таком состоянии на восемь часов там, где тепло.

Фермер советует кормить этим кур один раз в неделю утром, чтобы дрожжи стимулировали выработку яйцеклеток у птиц.

Напомним, мы писали о том, почему куры клюют собственные яйца и как это исправить.

Раньше мы рассказывали о том, чем категорично нельзя кормить домашних кур.

Также мы сообщали о том, что стоит поставить в курятнике зимой, чтобы заставить птиц нестись.