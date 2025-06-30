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Главная Дом Чем стоит подкормить гортензию, чтобы она пышно цвела — советы

Чем стоит подкормить гортензию, чтобы она пышно цвела — советы

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 19:30
Чем надо подкормить гортензию для пышного цветения — советы дачникам
Человек, который поливает гортензию в саду. Фото: Freepik

Каждая настоящая хозяйка знает, что гортензия нуждается во влажной и плодородной почве, поэтому ее важно насыщать определенными полезными элементами. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно подкормить это растение для улучшения цветения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем удобрить гортензию для красивого цветения

Опытные дачники рекомендуют воспользоваться обычной крапивой, которая улучшает рост и общее состояние гортензий. Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие вещи, как:

  • Свежие побеги крапивы — собирать до начала цветения подальше от дорог, полей или заводов
  • Контейнер — желательно пластиковый
  • Вода — десять литров

Чтобы приготовить смесь, измельчите собранную крапиву на мелкие кусочки, положите ее в емкость и залейте водой. Тщательно ежедневно перемешивайте смесь, пока крапива не начнет бродить в воде через две-три недели. Когда на жидкости исчезнет пена, она станет темной и прозрачной, это означает, что удобрение готово.

Готовое удобрение разведите с водой в пропорции один к десяти и каждые две-три недели вносите его под кусты, начиная с момента появления цветочных почек на растениях. Но ферментированная крапива будет иметь неприятный аромат, поэтому удобрение лучше держать подальше от дома или сада.

Гортензия
Кусты гортензии во время цветения. Фото: Pinterest

Чем крапива полезна для гортензий

В состав крапивы входит немало полезных веществ, которые способствуют хорошему цветению гортензий. В частности, речь идет о таких элементах, как:

  • Витамины В, С и К
  • Кальций
  • Магний
  • Кремний
  • Железо
  • Марганец

Эти полезные элементы способствуют росту и цветению гортензий, поэтому общее состояние этих популярных растений улучшится, а бутоны будут расти активнее.

Крапива
Много растений крапивы на участке. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, рядом с какими растениями нельзя сажать гортензии.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя сажать гортензию возле дома.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле гортензий в саду.

растения цветы советы сад народные методы гортензия
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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