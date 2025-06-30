Чем надо подкормить гортензию для пышного цветения — советы дачникам

Чем стоит подкормить гортензию, чтобы она пышно цвела — советы
Каждая настоящая хозяйка знает, что гортензия нуждается во влажной и плодородной почве, поэтому ее важно насыщать определенными полезными элементами. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно подкормить это растение для улучшения цветения.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем удобрить гортензию для красивого цветения
Опытные дачники рекомендуют воспользоваться обычной крапивой, которая улучшает рост и общее состояние гортензий. Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие вещи, как:
- Свежие побеги крапивы — собирать до начала цветения подальше от дорог, полей или заводов
- Контейнер — желательно пластиковый
- Вода — десять литров
Чтобы приготовить смесь, измельчите собранную крапиву на мелкие кусочки, положите ее в емкость и залейте водой. Тщательно ежедневно перемешивайте смесь, пока крапива не начнет бродить в воде через две-три недели. Когда на жидкости исчезнет пена, она станет темной и прозрачной, это означает, что удобрение готово.
Готовое удобрение разведите с водой в пропорции один к десяти и каждые две-три недели вносите его под кусты, начиная с момента появления цветочных почек на растениях. Но ферментированная крапива будет иметь неприятный аромат, поэтому удобрение лучше держать подальше от дома или сада.
Чем крапива полезна для гортензий
В состав крапивы входит немало полезных веществ, которые способствуют хорошему цветению гортензий. В частности, речь идет о таких элементах, как:
- Витамины В, С и К
- Кальций
- Магний
- Кремний
- Железо
- Марганец
Эти полезные элементы способствуют росту и цветению гортензий, поэтому общее состояние этих популярных растений улучшится, а бутоны будут расти активнее.
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