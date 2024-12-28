Интересные факты об ананасе – что нужно знать, прежде чем купить на Новый год

Ананасы на праздничном столе. Фото: Рexels

Ананас — не просто вкусный и сочный фрукт, но и настоящая звезда тропического мира, которая может стать отличным дополнением к новогоднему столу. Однако не все знают, что ананас имеет не только отличные вкусовые качества, но и целый ряд интересных вещей.

Редакция Новини.LIVE делится интересными фактами об ананасе, которые точно могут вас удивить.

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Какие полезные свойства ананаса

Это не только вкусный, но и полезный для здоровья фрукт. Ананас включает в себя витамин С, который укрепляет иммунную систему, а также витамин А, калий и магний.

Кроме того, экзотический фрукт является источником бромелайна. Это "волшебный" фермент помогает расщеплять белки и облегчает пищеварение. Именно поэтому ананас часто добавляют в блюда из мяса, поскольку он помогает сделать мясо более нежным. Бромелайн также обладает противовоспалительными свойствами и помогает устранять отеки.

Яркий фрукт также содержит много антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами, улучшают состояние кожи и замедляют процессы старения.

Ананас на столе. Фото: Pixabay

Ананас — экологически чистый плод

По исследованиям, ананас — один из самых экологически чистых фруктов. Он не нуждается в особых условиях для выращивания, поскольку хорошо переносит дожди и высокие температуры. Кроме того, ананас не нуждается в большом количестве пестицидов, что делает его более безопасным для потребления.

Как растет ананас. Фото: Pexels

Как выбрать ананас — главные секреты

Есть несколько простых секретов, которые помогут вам выбрать действительно вкусный и зрелый фрукт.

Запах

Настоящий спелый ананас обладает приятным сладким и тропическим ароматом. Если вы не чувствуете запаха, это может означать, что плод еще не созрел или, наоборот, уже перезрел.

Настоящий спелый ананас обладает приятным сладким и тропическим ароматом. Если вы не чувствуете запаха, это может означать, что плод еще не созрел или, наоборот, уже перезрел. Кожица

Он должен быть желтовато-золотистым. Зеленоватый цвет может свидетельствовать о том, что плод еще не созрел. На спелом ананасе кожура должна быть гладкой и не очень шершавой.

Он должен быть желтовато-золотистым. Зеленоватый цвет может свидетельствовать о том, что плод еще не созрел. На спелом ананасе кожура должна быть гладкой и не очень шершавой. Твердость плода

При выборе аккуратно нажмите на кожуру ананаса. Если плод слишком жесткий, это может свидетельствовать о его незрелости. Зрелый ананас должен быть немного мягким, особенно в области основания. Однако не должно быть слишком больших вмятин или мягких участков – это может быть признаком того, что ананас перезрел.

При выборе аккуратно нажмите на кожуру ананаса. Если плод слишком жесткий, это может свидетельствовать о его незрелости. Зрелый ананас должен быть немного мягким, особенно в области основания. Однако не должно быть слишком больших вмятин или мягких участков – это может быть признаком того, что ананас перезрел. Листья на верхушке

Они должны быть светло-зелеными и без повреждений. И вот еще один секрет: если вы можете легко вытащить один листок из верхушки ананаса, это знак того, что фрукт спел и готов к употреблению.

Они должны быть светло-зелеными и без повреждений. И вот еще один секрет: если вы можете легко вытащить один листок из верхушки ананаса, это знак того, что фрукт спел и готов к употреблению. Вес

Спелый ананас обычно тяжелее своего размера, поэтому обратите внимание на его вес. Тяжелый ананас означает, что в нем много сока, а значит, он вкуснее и сочнее.

Ананас. Фото: Рixabay

Стоит ли ставить ананас на новогодний стол?

С давних времен ананас на праздничном столе был символом роскоши и изобилия. В 18 веке богатые англичане даже арендовали ананасы для своих праздников. Неудивительно, что большинство украинцев делают этот экзотический плод королем новогоднего стола.

Учитывая многочисленные полезные свойства, изысканный вкус и эффектный вид, ананас сделает стол еще ярче и вкуснее.

Кроме того, ананас придаст полезные витамины и антиоксиданты, что особенно важно после праздничных застолий.

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