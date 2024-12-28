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Ананас на новорічному столі — що варто знати про тропічний плід

28 грудня 2024 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Цікаві факти про ананас - що треба знати, перш ніж купити на Новий рік
Ананаси на святковому столі. Фото: Рexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Ананас — не просто смачний і соковитий фрукт, але й справжня зірка тропічного світу, що може стати чудовим доповненням до новорічного столу. Однак не всі знають, що ананас має не лише чудові смакові якості, але й цілу низку цікавинок.

Редакція Новини.LIVE ділиться цікавими фактами про ананас, які точно можуть вас здивувати.

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Які корисні властивості ананаса

Це не лише смачний, але й корисний для здоров'я фрукт. Ананас містить в собі вітамін С, який зміцнює імунну систему, а також на вітамін А, калій і магній.

Окрім того, екзотичний фрукт є джерелом бромелайну. Це "чарівний" фермент допомагає розщеплювати білки та полегшує травлення. Саме тому ананас часто додають до страв з м'яса, оскільки він допомагає зробити м'ясо більш ніжним. Бромелайн також має протизапальні властивості та допомагає усувати набряки.

Яскравий фрукт також містить у собі багато антиоксидантів, які допомагають боротися зі вільними радикалами, покращують стан шкіри та уповільнюють процеси старіння.

Ананас на столі
Ананас на столі. Фото: Pixabay

Ананас — екологічно чистий плід

За дослідженнями, ананас — один із найбільш екологічно чистих фруктів. Він не потребує особливих умов для вирощування, оскільки добре переносить дощі та високі температури. Крім того, ананас не потребує великої кількості пестицидів, що робить його більш безпечним для споживання.

Як росте ананас
Як росте ананас. Фото: Pexels

Як вибрати ананас — головні секрети

Є декілька простих секретів, які допоможуть вам вибрати дійсно смачний і зрілий фрукт.

  • Запах
    Справжній стиглий ананас має приємний солодкий і тропічний аромат. Якщо ви не відчуваєте запаху, це може означати, що плід ще не дозрів або, навпаки, вже перезрів.
  • Шкірка
    Він повинен бути жовтувато-золотистим. Зеленуватий колір може свідчити про те, що плід ще не дозрів.  На стиглому ананасі шкірка повинна бути гладкою і не дуже шершавою.
  • Твердість плоду
    Під час вибору обережно натисніть на шкірку ананаса. Якщо плід занадто твердий, це може свідчити про його незрілість. Зрілий ананас має бути трохи м'яким, особливо в області основи. Однак не повинно бути занадто великих вм'ятин чи м'яких ділянок — це може бути ознакою того, що ананас перезрілий.
  • Листя на верхівці
    Вони повинні бути світло-зеленими і без пошкоджень. І ось ще один секрет: якщо ви можете легко витягнути один листок із верхівки ананаса, це знак того, що фрукт стиглий і готовий до вживання.
  • Вага
    Стиглий ананас зазвичай важчий за свій розмір, тому зверніть увагу на його вагу. Важкий ананас означає, що в ньому багато соку, а отже, він смачніший та соковитіший.
Ананас
Ананас. Фото: Рixabay

Чи варто ставити ананас на новорічний стіл?

З давніх давен ананас на святковому столі був символом розкоші та достатку. У 18 столітті багаті англійці навіть орендували ананаси для своїх свят. Не дивно, що більшість українців роблять цей екзотичний плід королем новорічного столу.

З огляду на численні корисні властивості, вишуканий смак і ефектний вигляд, ананас зробить стіл ще більш яскравим і смачним.

Крім того, ананас додасть корисних вітамінів та антиоксидантів, що особливо важливо після святкових застіль.

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