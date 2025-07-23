Репрессии в РФ - парламент России разрешил лишать гражданства

Человек с российским паспортом. Фото: росСМИ

Российская Государственная Дума приняла закон о лишении своих граждан паспортов. Гражданство у россиянина отныне могут отобрать просто за то, что он откажется стать на воинский учет.

Об этом сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.

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Советские практики путинского режима

В путинской России переняли советскую практику лишения гражданства.

Во времена СССР тогдашняя коммунистическая власть лишала гражданства тех художников и общественных деятелей, которые выступали против тоталитарной диктатуры КПСС.

Сейчас российская Госдума вернулась к практике отбора российских паспортов у граждан.

Поблажки на оккупированных территориях

Одной из причин лишения гражданства РФ, говорится в принятом законе, является отказ становиться на воинский учет — то есть фактически отказ от участия в российско-украинской войне.

Интересно, что эта норма касается только собственно граждан международно признанных российских регионов.

А вот у тех "граждан", которые получили российские паспорта на оккупированных украинских территориях, за отказ от воинского учета в стране-агрессоре гражданство отбирать не будут.

Россия готова выдавать оккупированным украинцам паспорта, даже если они откажутся участвовать в нынешней войне на стороне агрессора.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят криминализировать не только "запрещенный" контент, а даже и его поиск в интернете.

Добавим, мы сообщали о том, что в России предложили наказывать за передачу телефонного номера.