Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Совсем как в СССР — Госдума РФ разрешила отбирать паспорта

Совсем как в СССР — Госдума РФ разрешила отбирать паспорта

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 00:16
Репрессии в РФ - парламент России разрешил лишать гражданства
Человек с российским паспортом. Фото: росСМИ

Российская Государственная Дума приняла закон о лишении своих граждан паспортов. Гражданство у россиянина отныне могут отобрать просто за то, что он откажется стать на воинский учет.

Об этом сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.

Реклама
Читайте также:

Советские практики путинского режима

В путинской России переняли советскую практику лишения гражданства.

Во времена СССР тогдашняя коммунистическая власть лишала гражданства тех художников и общественных деятелей, которые выступали против тоталитарной диктатуры КПСС.

Сейчас российская Госдума вернулась к практике отбора российских паспортов у граждан.

Поблажки на оккупированных территориях

Одной из причин лишения гражданства РФ, говорится в принятом законе, является отказ становиться на воинский учет — то есть фактически отказ от участия в российско-украинской войне.

Интересно, что эта норма касается только собственно граждан международно признанных российских регионов.

А вот у тех "граждан", которые получили российские паспорта на оккупированных украинских территориях, за отказ от воинского учета в стране-агрессоре гражданство отбирать не будут.

Россия готова выдавать оккупированным украинцам паспорта, даже если они откажутся участвовать в нынешней войне на стороне агрессора.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят криминализировать не только "запрещенный" контент, а даже и его поиск в интернете.

Добавим, мы сообщали о том, что в России предложили наказывать за передачу телефонного номера.

военный учет оккупация Государственная дума Россия российское гражданство
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации