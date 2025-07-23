Репресії в РФ - парламент Росії дозволив позбавляти громадянства

Людина з російським паспортом. Фото: росЗМІ

Російська Державна Дума ухвалила закон про позбавлення своїх громадян паспортів. Громадянство у росіянина відтепер можуть відібрати просто за те, що він відмовиться стати на військовий облік.

Про це повідомляє український Центр протидії дезінформації.

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Радянські практики путінського режиму

В путінській Росії перейняли радянську практику позбавлення громадянства.

У часи СРСР тодішня комуністична влада позбавляла громадянства тих митців та громадських діячів, які виступали проти тоталітарної диктатури КПРС.

Зараз російська Держдума повернулася до практики відбирання російських паспортів у громадян.

Поблажки на окупованих територіях

Однією із причин позбавлення громадянства РФ, йдеться в ухваленому законі, є відмова ставати на військовий облік — тобто фактично відмова від участі у російсько-українській війні.

Цікаво, що ця норма стосується тільки власне громадян міжнародно визнаних російських регіонів.

А от у тих "громадян", які отримали російські паспорти на окупованих українських територіях, за відмову від військового обліку у країні-агресорі громадянство не відбиратимуть.

Росія готова видавати окупованим українцям паспорти, навіть якщо вони відмовляться брати участь у нинішній війні на стороні агресора.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії хочуть криміналізувати не тільки "заборонений" контент, а навіть і його пошук в інтернеті.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії запропонували карати за передачу телефонного номера.