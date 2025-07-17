Репресії в Росії - суд за передачу телефонного номера

Депутати російської Держдуми. Фото: росЗМІ

Путінський режим вирішив поставити під повний контроль обіг телефонних номерів. Російські депутати пропонують штрафувати за передачу телефонного номера іншій особі.

Про це повідомили російські медіа.

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Черговим репресивним законом може стати факт передачі телефонного номера.

Також російські можновладці хочуть карати громадян за передачу право на вхід до акаунту.

Передав свій телефонний номер — штраф

Ці норми депутати Держдуми пропонують вписати у Кодекс про адміністративні правопорушення.

Покарання за передачу телефонного номера поки що пропонують невисоке, бо це порушення хочуть записали в адміністративне.

Тож карати росіян за передачу іншим телефонного номера будуть штрафом у розмірі від 30 до 50 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії хочуть саджати за "крадіжку традиційних цінностей".

Додамо, ми повідомляли про те, що Росія посилила репресії проти кримських татар.