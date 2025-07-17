Репрессии в России - суд за передачу телефонного номера

В России хотят наказывать за передачу телефонного номера
Путинский режим решил поставить под полный контроль оборот телефонных номеров. Российские депутаты предлагают штрафовать за передачу телефонного номера другому лицу.
Об этом сообщили российские медиа.
Репрессивные законы в России
Российские власти продолжают закручивать гайки против собственного общества.
Очередным репрессивным законом может стать факт передачи телефонного номера.
Также российские чиновники хотят наказывать граждан за передачу право на вход в аккаунт.
Передал свой телефонный номер — штраф
Эти нормы депутаты Госдумы предлагают вписать в Кодекс об административных правонарушениях.
Наказание за передачу телефонного номера пока предлагают невысокое, потому что это нарушение хотят записали в административное.
Поэтому наказывать россиян за передачу другим телефонного номера будут штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей".
Добавим, мы сообщали о том, что Россия усилила репрессии против крымских татар.
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