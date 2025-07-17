Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России хотят наказывать за передачу телефонного номера

В России хотят наказывать за передачу телефонного номера

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 00:45
Репрессии в России - суд за передачу телефонного номера
Депутаты российской Госдумы. Фото: росСМИ

Путинский режим решил поставить под полный контроль оборот телефонных номеров. Российские депутаты предлагают штрафовать за передачу телефонного номера другому лицу.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Репрессивные законы в России

Российские власти продолжают закручивать гайки против собственного общества.

Очередным репрессивным законом может стать факт передачи телефонного номера.

Также российские чиновники хотят наказывать граждан за передачу право на вход в аккаунт.

Передал свой телефонный номер — штраф

Эти нормы депутаты Госдумы предлагают вписать в Кодекс об административных правонарушениях.

Наказание за передачу телефонного номера пока предлагают невысокое, потому что это нарушение хотят записали в административное.

Поэтому наказывать россиян за передачу другим телефонного номера будут штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей".

Добавим, мы сообщали о том, что Россия усилила репрессии против крымских татар.

репрессии россияне Государственная дума Россия номер телефона
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации