Репрессии в России - суд за передачу телефонного номера

Депутаты российской Госдумы. Фото: росСМИ

Путинский режим решил поставить под полный контроль оборот телефонных номеров. Российские депутаты предлагают штрафовать за передачу телефонного номера другому лицу.

Об этом сообщили российские медиа.

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Репрессивные законы в России

Российские власти продолжают закручивать гайки против собственного общества.

Очередным репрессивным законом может стать факт передачи телефонного номера.

Также российские чиновники хотят наказывать граждан за передачу право на вход в аккаунт.

Передал свой телефонный номер — штраф

Эти нормы депутаты Госдумы предлагают вписать в Кодекс об административных правонарушениях.

Наказание за передачу телефонного номера пока предлагают невысокое, потому что это нарушение хотят записали в административное.

Поэтому наказывать россиян за передачу другим телефонного номера будут штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей".

Добавим, мы сообщали о том, что Россия усилила репрессии против крымских татар.