Украина резко осудила решение Королевского оперного театра в Лондоне пригласить российскую сопрано Анну Нетребко на открытие нового сезона. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал это "предательством", ведь выступление артистки, которая в прошлом активно поддерживала Кремль, состоится на всемирно известной сцене Ковент-Гардена.

Об этом говорится в статье Daily Mail.

Залужный обратился к королевству и не только

Валерий Залужный, которого в мире называют "Железным генералом", в своей статье для Daily Mail отметил, что появление Нетребко является "вызовом" Путина для ближайшего союзника Киева.

"Господин Залужный говорит, что голос сопрано "десятилетиями прикрывал диктатора", и на этой неделе он "заглушит настоящие крики" детей и матерей, которых каждую ночь убивает Путин",- говорится в статье.

Украинские чиновники заявили, что посол глубоко разочарован как позицией правительства Кира Стармера, так и решением руководства Королевского оперного театра. Несмотря на многочисленные обращения к администрации театра, правительству и даже к королю, выступление артистки не было отменено, а заявления протестующих не рассмотрели

Российская оперная певица Анна Нетребко обнималась с Путиным и жертвовала на театр в оккупированном Донецке

Анна Нетребко в свое время фотографировалась с Путиным, делала пожертвования на театр в Донецке и публично появлялась с флагом так называемой "Новороссии". Хотя она отказалась от российского паспорта и заявила, что "против войны", она так и не осудила действия президента России.

В Британии тем временем возникла волна протестов. Более 200 украинских организаций прислали письма с требованием отменить выступление. Активисты заявляют: "Британия, которая была лидером в защите демократии, сейчас расстилает красную дорожку человеку, который служил пропаганде диктатора".

Руководство Королевского оперного театра ответило, что решение принималось с "тщательным обдумыванием".

Однако для Украины это выступление стало символическим ударом. Как отметил Залужный, Кремль внимательно следит за такими сигналами, рассматривая их как доказательство возможности возвращения российских художников на мировые сцены, несмотря на войну и массовые жертвы.

"Видеть ее на большой сцене в Британии, которая является одним из крупнейших и ближайших наших союзников в войне против России, — больно для украинцев. После едва ли не самого массового обстрела Киева за все время, в котором россияне убили младенца, снова видим это размывание ответственности и тезисы о "культура вне политики". Возвращение таких фигур — это так или иначе оправдание российской войны против Украины и пренебрежение памятью тысяч погибших украинцев. Поэтому мы здесь говорим не о цензуре, мы говорим о правде и о памяти",- высказался Залужный впоследствии и в своей заметке на Telegram.

