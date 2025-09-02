Урок музыки в российской школе. Фото: росСМИ

Российское правительство составило список песен, которые могут исполняться на уроках в школах страны-агрессора. Среди них много советских песен о войне, а также некоторые современные произведения музыкантов, которые стали Z-патриотами и шовинистами.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

"Правильные" песни для российских школ

Российские власти взялись за "патриотическое" музыкальное воспитание своих школьников.

Для этого министерство образования страны-агрессора подготовило список "патриотических песен".

Только такие песни российские дети смогут петь на соответствующих уроках в школах.

Что будут петь российские дети

В список вошли 37 музыкальных произведений.

Подавляющее большинство песен — это произведения еще советских времен.

Большое количество из них посвящено "Великой отечественной войне" (так в России называют часть Второй мировой войны, которая за пределами РФ известна как немецко-советская война 1941-1945 годов).

Но есть и современные произведения, в частности, от российских детей требуют исполнять песню молодого шовиниста SHAMAN'а, а также известного ныне Z-патриота Олега Газманова ("Вперед, Россия", "Бессмертный полк", "Офицеры").

Самым циничным пунктом в списке является песня композитора Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны", в которой говорится о том, что россияне — которые уже четвертый год ведут полномасштабную войну на территории Украины — не стремятся воевать с соседями.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российских школах будут праздновать юбилей Жириновского.

Добавим, мы сообщали о том, что в российских школах ученикам предлагают работу на военных заводах.