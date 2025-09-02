Пропаганда в російських школах - список пісень, які мають співати російські школярі

Урок музики в російській школі. Фото: росЗМІ

Російський уряд склав список пісень, які можуть виконуватися на уроках в школах країни-агресора. Серед них багато радянських пісень про війну, а також деякі сучасні твори музикантів, які стали Z-патріотами і шовіністами.

Про це повідомили російські медіа.

"Правильні" пісні для російських шкіл

Російська влада взялася за "патріотичне" музичне виховання своїх школярів.

Для цього міністерство освіти країни-агресора підготувало список "патріотичних пісень".

Тільки такі пісні російські діти зможуть співати на відповідних уроках у школах.

Що співатимуть російські діти

До списку увійшли 37 музичних творів.

Переважна більшість пісень — це твори ще радянських часів.

Велика кількість із них присвячена "Великій вітчизняній війні" (так в Росії називають частину Другої світової війни, яка за межами РФ відома як німецько-радянська війна 1941-1945 років).

Але є і сучасні твори, зокрема, від російських дітей вимагають виконувати пісню молодого шовініста SHAMAN’а, а також відомого нині Z-патріота Олега Газманова ("Вперед, Росія", "Безсмертний полк", "Офіцери").

Найцинічнішим пунктом у списку є пісня композитора Едуарда Колмановського на вірші Євгенія Євтушенка "Чи хочуть русскіє війни", у якій йдеться про те, що росіяни — які уже четвертий рік ведуть повномасштабну війну на території України — не прагнуть воювати із сусідами.

