Колишній депутат Держдуми РФ, лідер ЛДПР та агент ФСБ Володимир Жириновський. Фото: росЗМІ

У російських школах наказали святкувати день народження відомого імперця і агента ФСБ Володимира Жириновського. Ця ж вимога стосується і шкіл у окупованих РФ регіонах України.

Про це повідомили російські медіа.

День народження Жириновського — в школах

Російська влада вимагає від адміністрації шкіл відзначати дні народжень відомих імперців, шовіністів та ксенофобів.

Ця інформація була опублікована у "календарі освітніх подій та пам’ятних дат", який надрукувало російське видавництво "Просвещение", що готує підручники для шкіл в РФ.

Серед персонажів, день народження яких потрібно відзначати — померлий нещодавно політик та багаторічний агент КДБ СРСР / ФСБ РФ Володимир Жириновський, а також режисер Микита Михалков, який підтримує путінську антиукраїнську політику.

"Річниця возз’єднання" окупованих українських регіонів

Ця вимога стосується не тільки власне російських шкіл.

Дні народжень російських імперців мають відзначати і школи на окупованих територіях України.

Крім того, "календар" наголошує на необхідності відзначення річниці "возз’єднання з Росією" так званих "ДНР", "ЛНР" та Запорізької і Херсонської областей, які Росія захопила в 2014 та 2022 роках відповідно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Володимир Жириновський ще до повномасштабної війни закликав Путіна бомбити Україну в новорічну ніч.

Додамо, ми повідомляли про те, що російська прокремлівська партія ЛДПР створить нейромережу "Жириновський".