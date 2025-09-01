Бывший депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР и агент ФСБ Владимир Жириновский. Фото: росСМИ

В российских школах приказали праздновать день рождения известного имперца и агента ФСБ Владимира Жириновского. Это же требование касается и школ в оккупированных РФ регионах Украины.

Об этом сообщили российские медиа.

День рождения Жириновского — в школах

Российские власти требуют от администрации школ отмечать дни рождений известных имперцев, шовинистов и ксенофобов.

Эта информация была опубликована в "календаре образовательных событий и памятных дат", который напечатало российское издательство "Просвещение", которое готовит учебники для школ в РФ.

Среди персонажей, день рождения которых нужно отмечать — умерший недавно политик и многолетний агент КГБ СССР / ФСБ РФ Владимир Жириновский, а также режиссер Никита Михалков, который поддерживает путинскую антиукраинскую политику.

"Годовщина воссоединения" оккупированных украинских регионов

Это требование касается не только собственно российских школ.

Дни рождений российских имперцев должны отмечать и школы на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, "календарь" отмечает необходимость празднования годовщины "воссоединения с Россией" так называемых "ДНР", "ЛНР" и Запорожской и Херсонской областей, которые Россия захватила в 2014 и 2022 годах соответственно.

Напомним, мы ранее писали о том, что Владимир Жириновский еще до полномасштабной войны призвал Путина бомбить Украину в новогоднюю ночь.

Добавим, мы сообщали о том, что российская прокремлевская партия ЛДПР создаст нейросеть "Жириновский".