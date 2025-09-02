В России блогершу наказали за правду о СВО - размер штрафа

В российском суде. Фото: росСМИ

В Российской Федерации суд принял решение о "разжигании ненависти" в отношении популярного Z-блогера "Мать орков". Она позволила себе раскритиковать тех оккупантов, которые идут на войну за деньги, и назвала их "чертями".

Об этом сообщили российские медиа.

Z-патриотка, которая однажды оступилась

В России начали репрессировать даже публичных лиц, которые поддерживают политику диктатора Владимира Путина относительно войны против Украины.

Так, в руки путинского правосудия попала блогер Елизавета Бабичева, которая ведет соцсети под ником "Мать орков".

Ранее она постоянно поддерживала "специальную военную операцию", высмеивала Украину и страны Евросоюза.

Но достаточно было одного не совсем "правильного" комментария о войне, как ее дело попало в суд.

За что оштрафовали пропутинскую блогершу

Блогерша Бачичева опубликовала видео, которым, по мнению следствия, "содержала негативную оценку группы лиц".

Этой группой лиц россиянка назвала тех российских мужчин, которые идут на войну в Украине под влиянием своих женщин или жен для того, чтобы "получить деньги".

"Мать орков" заявила, что такие военные, которые пришли просто заработать денег, "неподобающе и аморально ведут себя в зоне проведения СВО", а также назвала его "чертями".

Силовики заставили Елизавету Бабичеву извиниться, а также ее признали виновной в "разжигании ненависти" и приговорили к штрафу в размере 12 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что жительницу Российской Федерации осудили за то, что она назвала оккупантов, которые воюют в Украине, оккупантами.

Добавим, мы сообщали о том, что в России журналистке дали шесть лет за пост о бомбардировке россиянами драмтеатра в Мариуполе.