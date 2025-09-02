Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Росії блогерку покарали за правду про "СВО"

В Росії блогерку покарали за правду про "СВО"

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 21:39
В Росіі блогерку покарали за правду про СВО - розмар штрафу
В російському суді. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації суд ухвалив рішення про "розпалювання ненависті" щодо популярної Z-блогерки "Мать орков". Вона дозволила собі розкритикувати тих окупантів, які йдуть на війну за гроші, і назвала їх "чортами".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Z-патріотка, яка одного разу оступилася

В Росії почали репресувати навіть публічних осіб, які підтримують політику диктатора Володимира Путіна щодо війни проти України.

Так, в руки путінського правосуддя потрапила блогерка Єлизавета Бабічева, яка веде соцмережі під ніком "Мать орков".

Раніше вона постійно підтримувала "спеціальну військову операцію", висміювала Україну та країни Євросоюзу.

Але достатньо було одного не зовсім "правильного" коментаря про війну, як її справа потрапила до суду.

За що оштрафували пропутінську блогерку

Блогерка Бачічева опублікувала відео, яким, на думку слідства, "містила негативну оцінку групи осіб".

Цією групою осіб росіянка назвала тих російських чоловіків, які йдуть на війну в Україні під впливом своїх жінок чи дружин для того, аби "отримати гроші".

"Мать орков" заявила, що такі військові, які прийшли просто заробити грошей, "неналежно та аморально поводяться у зоні проведення СВО", а також назвала його "чортами".

Силовики змусили Єлизавету Бабічеву вибачитися, а також її визнали винною у "розпалюванні ненависті" і засудили до штрафу розміром 12 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що мешканку Російської Федерації засудили за те, що вона назвала окупантів, які воюють в Україні, окупантами.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії журналістці дали шість років за пост про бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі.

суд блогери росіяни війна в Україні Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації