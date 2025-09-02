В Росіі блогерку покарали за правду про СВО - розмар штрафу

В російському суді. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації суд ухвалив рішення про "розпалювання ненависті" щодо популярної Z-блогерки "Мать орков". Вона дозволила собі розкритикувати тих окупантів, які йдуть на війну за гроші, і назвала їх "чортами".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Z-патріотка, яка одного разу оступилася

В Росії почали репресувати навіть публічних осіб, які підтримують політику диктатора Володимира Путіна щодо війни проти України.

Так, в руки путінського правосуддя потрапила блогерка Єлизавета Бабічева, яка веде соцмережі під ніком "Мать орков".

Раніше вона постійно підтримувала "спеціальну військову операцію", висміювала Україну та країни Євросоюзу.

Але достатньо було одного не зовсім "правильного" коментаря про війну, як її справа потрапила до суду.

За що оштрафували пропутінську блогерку

Блогерка Бачічева опублікувала відео, яким, на думку слідства, "містила негативну оцінку групи осіб".

Цією групою осіб росіянка назвала тих російських чоловіків, які йдуть на війну в Україні під впливом своїх жінок чи дружин для того, аби "отримати гроші".

"Мать орков" заявила, що такі військові, які прийшли просто заробити грошей, "неналежно та аморально поводяться у зоні проведення СВО", а також назвала його "чортами".

Силовики змусили Єлизавету Бабічеву вибачитися, а також її визнали винною у "розпалюванні ненависті" і засудили до штрафу розміром 12 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що мешканку Російської Федерації засудили за те, що вона назвала окупантів, які воюють в Україні, окупантами.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії журналістці дали шість років за пост про бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі.